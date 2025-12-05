Bombazo mundial: Netflix sella megafusión de entretenimiento por $82.700 millones

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de diciembre de 2025, se dio a conocer que la industria del entretenimiento audiovisual experimentó una sacudida monumental con el anuncio de la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por parte de Netflix.

El acuerdo, valorado en 82.700 millones de dólares, incluye la compra de los estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max.

La operación culmina una guerra de pujas en la que Netflix superó las ofertas presentadas por competidores como Paramount y Comcast, reportó EFE.

Netflix compra Warner Bros. Discovery

La oferta final de Netflix se fijó en 27,75 dólares por acción de WBD, una cifra superior a los 24 dólares que había propuesto Paramount inicialmente.

Paramount, que también competía por la totalidad o parte de WBD desde octubre, denunció parcialidad en el proceso, alegando un favoritismo hacia Netflix.

La transacción se formalizará tras la separación de Discovery Global, la división centrada en televisión que agrupará a activos clave como CNN, TNT Sports, Discovery+ y los canales de televisión abierta en Europa.

Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

La fusión supone la unión de dos de los catálogos de contenido más ricos del mundo, creando un gigante del streaming con un poder inédito.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, enfatizó que la misión es "entretener al mundo".

Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, afirmó que la unión de las compañías "llevará a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan".

