¡Insólito! Mapache causa gran desastre en una licorería de madrugada: por esta razón se desmayó en el baño

Los empleados de una licorería en Virginia, EEUU, se llevaron una gran sorpresa al descubrir a un mapache desmayado dentro del baño del local.

Lo que primero se considero como un robo, terminó en un inesperado hallazgo que puso cierre a la bochornosa incursión del singular "ladrón", informó ABC News.

Las autoridades del condado de Hanover intervinieron para atender la situación.

El "bandido enmascarado"

El animal, conocido por su máscara natural, había saqueado los estantes y bebido distintos tipos de alcohol, según confirmaron funcionarios de protección animal, explicando así su colapso en el sanitario.

Según un informe de ABC News, el refugio y protección animal del condado de Hanover detalló la situación.

El mapache apareció desplomado en el baño de la tienda ABC de Ashland tras haber ingerido licor. Los funcionarios lo describieron como un animal "muy intoxicado".

¿Cómo ingresó?

La información fue ampliada indicando que el mapache ingresó al local durante la madrugada al caer por una placa del techo.

Samantha Martin, una agente de control animal, relató la escena: "Se cayó por una de las placas del techo y se puso furioso, bebiéndoselo todo".

La agente tomó el incidente con humor, llevando al mapache al refugio entre risas de su equipo.

De vuelta a la naturaleza con una lección

El refugio del condado de Hanover confirmó que el animal se recuperó sin lesiones graves.

Después de unas horas de sueño para superar la posible resaca, fue devuelto a su entorno natural. En su comunicado, el refugio señaló que esperaba que el mapache hubiera aprendido que "entrar ilegalmente no es la solución".

El rol de protección animal

El refugio de Hanover atiende rutinariamente a los animales que se encuentran en la naturaleza o en situaciones de riesgo en el condado.

Además de asistir a casos como este, el refugio también proporciona atención veterinaria a animales sin hogar o no deseados hasta que se encuentran hogares de adopción o son ubicados con organizaciones de rescate.

