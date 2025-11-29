Influencer corre el riesgo de perder los brazos tras inyectarse vaselina en los bíceps

Suscríbete a nuestros canales

El influencer ruso Kirill Tereshin, conocido en las redes sociales como el "Popeye ruso" por su apariencia física musculosa y exagerada, se encuentra en una delicada situación de salud que amenaza con la pérdida de ambos brazos.

Tereshin, de 29 años, alcanzó gran reconocimiento en plataformas como Instagram, donde comparte contenido sobre su aspecto ante una audiencia de más de 157 mil seguidores.

Su particular físico es el resultado de haberse inyectado vaselina y Synthol en los bíceps a lo largo de los años, un procedimiento estético autodirigido y extremadamente peligroso con la intención de imitar al famoso dibujo animado.

Lamentablemente, la búsqueda de un físico extremo ha tenido consecuencias devastadoras para Tereshin, ya que su organismo comenzó a rechazar las sustancias inyectadas, lo que desencadenó una serie de graves complicaciones internas.

Inicialmente, el influencer sufrió una fibrosis tisular, que provocó un endurecimiento patológico del músculo. Sin embargo, su cuadro médico ha empeorado drásticamente con el avance de una necrosis, una descomposición interna del tejido muscular que, además, ha generado constantes infecciones que no responden a los tratamientos médicos habituales, poniendo en riesgo la integridad de sus extremidades.

Actualmente, el "Popeye ruso" se enfrenta a un largo y complicado proceso de recuperación.

Los médicos le han advertido sobre el severo daño interno y la posibilidad de perder sus brazos si la infección no logra ser controlada.

A través de sus propias redes sociales, Tereshin ha compartido imágenes de su lucha, señalando que necesitará nuevas intervenciones quirúrgicas para limpiar el tejido necrosado y someterse a procedimientos de injerto de piel.

El principal obstáculo para los cirujanos es la persistencia de la infección, la cual debe