El motivo que puso fin a los 141 años de la tortuga Gramma: así se despidió el Zoológico de San Diego

Suscríbete a nuestros canales

Una de las habitantes más queridas y longevas del zoológico de San Diego en EEUU, falleció a la impresionante edad de 141 años.

La muerte de la tortuga gigante de Galápagos conocida como Gramma, , confirmada por la San Diego Zoo Wildlife Alliance, marca el fin de una era para el recinto y para las generaciones de visitantes que la admiraron.

Apodada cariñosamente como “la reina del zoológico” por sus cuidadores, Gramma fue un símbolo viviente de resistencia, que presenció el paso de más de un siglo de la historia mundial desde su tranquilo hogar en California.

La legendaria Gramma

Los expertos del zoológico calculan que Gramma nació en su hábitat original, las Islas Galápagos, alrededor del año 1884. En aquel entonces aún no existían inventos cotidianos como las películas o la música grabada.

Su larga vida la hizo testigo del inicio y final de dos guerras mundiales, el desfile de veinte presidentes de Estados Unidos y las inabarcables transformaciones tecnológicas y sociales del siglo XX.

La decisión de practicarle la eutanasia fue tomada por los especialistas del zoológico debido a los graves problemas óseos que padecía y que estaban directamente relacionados con su extrema vejez.

Aunque el adiós fue "compasivo y excepcionalmente difícil", según la entidad, su legado como embajadora de la conservación y su presencia la convierten en una figura inolvidable.

El viaje de Gramma a San Diego

Aunque no se tiene el registro exacto, los archivos confirman que Gramma llegó a San Diego entre 1928 y 1931, con unos 40 años de edad. Ella formó parte del primer grupo de tortugas de Galápagos que viajó al sur de California como parte de un esfuerzo pionero de conservación.

En esa época, las especies invasoras como perros y cerdos estaban diezmando los nidos de tortuga en Galápagos.

La reina de carácter dulce

A lo largo de casi un siglo en el zoológico, Gramma cautivó a miles de visitantes con su personalidad. Sus cuidadores la describieron como “dulce y tímida”.

A pesar de su longevidad, a Gramma le encantaban especialmente la lechuga romana, el cactus y algunas frutas, de acuerdo con los comunicados del zoológico.

Gramma murió siendo la tortuga más longeva del zoológico de San Diego, que actualmente alberga a 12 tortugas de Galápagos. Esta especie es conocida por vivir más de 100 años en estado salvaje y casi el doble en cautiverio.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube