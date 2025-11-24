Tecnología

El nuevo gadget de Spotify que promete un "espectáculo festivo" al ritmo de sus canciones

Con este añadido, Spotify ofrece un servicio ideal para todo tipo de usuarios.

Por 2001online
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 12:15 pm
El nuevo gadget de Spotify que promete un "espectáculo festivo" al ritmo de sus canciones
global.techradar

La popular plataforma de audio Spotify integró en una nueva actualización de escritorio que promete un "espectáculo festivo" al ritmo de sus canciones.

Al respecto, la novedosa función añade animaciones estéticas a las canciones que los usuarios escuchan.

El nuevo gadget de Spotify

La herramienta, llamada "Sonic", convierte los monitores en un despliegue visual que se mueve al ritmo de las melodías, reseña en su sitio web El Confidencial.

Sonic: la fusión de música e imagen

De acuerdo con la plataforma, Sonic es una colaboración clave, surge estratégica entre Spotify y el navegador Opera.

Igualmente, se explica que su objetivo es entrelazar la música y la imagen para ofrecer una experiencia de navegación "totalmente única", haciendo más amenas las largas estancias frente al ordenador.

Además, se aclara que, a pesar de la gran cantidad de partículas de luz y color que se generan, este añadido no compromete el rendimiento del equipo debido a su alta optimización.

Por lo que ahora los usuarios podrán personalizar varios aspectos de las animaciones, incluyendo el color, la luz y los patrones que prefieran.

Con este añadido, Spotify ofrece un servicio ideal para todo tipo de usuarios, en especial para los amantes del espectáculo visual.

¿Cómo activar las animaciones en el ordenador?

Para activar la función Sonic y transformar el fondo de la aplicación, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

  1. Instalar previamente el navegador Opera.
  2. Acceder a la galería de temas del propio navegador.
  3. Activar el tema Sonic.
  4. Una vez activado, el sistema se comporta de manera automática, ofreciendo un "espectáculo realmente festivo" al son de la música.

Lunes 24 de Noviembre - 2025
