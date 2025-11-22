"No era de este mundo": taxista termina en tratamiento psicológico tras un encuentro aterrador

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Salta, en Argentina, se encuentra sacudida por un acontecimiento que supera los límites de lo cotidiano, luego de que un conductor de taxi fuera el protagonista de una experiencia que según reportes, lo obligó a abandonar su trabajo y buscar apoyo psicológico.

La historia, divulgada por el propietario de la flota de taxis, detalla que el taxista recogió a una mujer joven en las cercanías de un cementerio de la localidad, y durante el viaje, la pasajera mantuvo una acalorada conversación telefónica dentro del vehículo.

Tras finalizar la llamada, sorprendió al taxista con una petición extraña: llevarla "a donde él quisiera". Por ese motivo, el sujeto la llevó hasta un hotel, una vez en la habitación, el conductor afirma que la joven exhibió ojos de un color blanco absoluto, una visión que lo paralizó.

La mujer lo sujetó con una fuerza inusualmente potente, un acto que impulsó al taxista a huir inmediatamente del sitio para pedir auxilio al personal del hotel. Sin embargo, al regresar a la habitación con ayuda, la encontraron completamente vacía.

En su desesperación por validar su testimonio, el taxista regresó al punto de partida donde había recogido a la joven. Para su consternación, la supuesta casa resultó ser una propiedad abandonada desde hace muchos años.

Por su parte, vecinos de la zona confirmaron que, tiempo atrás, una joven había fallecido en ese lugar, dando un escalofriante contexto al inexplicable evento que paralizó la vida del conductor.

La experiencia fue tan grande e impactante que el taxista se retiró de su trabajo para asistir a tratamiento psicológico para poder lidiar con el trauma causado por el suceso. Mientras tanto, la policía continúa investigando el caso.

