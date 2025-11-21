Convención Numismática en Caracas este 22 de noviembre: cotiza, vende o compra artículos de colección

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 22 de noviembre, principiantes, aficionados y expertos estarán reunidos en la segunda Convención Numismática y de Coleccionismo de este 2025, que se llevará a cabo en el Salón Mochima del Hotel Pestana, ubicado en Altamira, municipio Chacao.

Una oportunidad única para aprender, intercambiar, conocer personas con tu misma pasión y llevarte nuevas piezas para tu colección o vender las tuyas.

"¡Casi llega el gran día! La emoción ya se siente y los coleccionistas de toda Caracas. El Hotel Pestana se convertirá en el lugar donde la historia, la pasión y el coleccionismo se encuentran en un solo espacio", detallan los organizadores de este evento.

La entrada al evento será completamente gratis. Los asistentes podrán ver piezas únicas, escuchar a expertos en la materia, avalúos gratuitos de tus monedas o billetes antiguos u otro artículo de colección.

Las personas podrán llevar artículos coleccionables como: monedas, estampillas, barajitas de beisbol, relojes, cómics, antigüedades, memorabilia, postales, entre otros. También se dictarán charlas y habrá subastas especiales.

La actividad comenzará a las 10:30 a.m. hasta las 5:00 p.m.

