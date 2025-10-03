Florida: revelan el origen de las monedas de oro del tesoro de $1 millón

Suscríbete a nuestros canales

Un equipo de buzos de una empresa de salvamento de naufragios descubrió una carga de tesoro español que tiene un valor de un millón de dólares.

El hallazgo se realizó en Florida, Estados Unidos (EEUU) en un tramo conocido como la ‘Costa del Tesoro’.

Revelan el origen de las monedas de oro del tesoro de $1 millón

Más de 1.000 monedas de plata y oro, que se cree fueron acuñadas en las colonias españolas de Bolivia, México y Perú, anunció en su sitio web 1715 Fleet.

Según la compañía de rescate, en algunas de las monedas recuperadas recientemente todavía son visibles las fechas y las marcas de la ceca, lo que representa un beneficio para los historiadores y coleccionistas que esperan obtener más información del tesoro perdido.

“Este descubrimiento no se trata solo del tesoro en sí, sino también de las historias que cuenta”, afirmó Sal Guttuso, Director de Operaciones.

“Cada moneda es un fragmento de historia, un vínculo tangible con las personas que vivieron, trabajaron y navegaron durante la Edad de Oro del Imperio español. Encontrar 1000 de ellas en una sola recuperación es tan poco común como extraordinario”.

El equipo de Guttuso emplea tripulaciones de buceo y una flota de barcos, y utiliza dispositivos de detección de metales bajo el agua, además de tamizado manual de arena o succión de arena para registrar el fondo marino, según un aviso público de una solicitud de permiso federal presentada por la empresa.

Las monedas recuperadas se someterán a una cuidadosa conservación antes de ser exhibidas al público. Se están llevando a cabo planes para que algunas piezas se expongan en museos locales, ofreciendo tanto a floridanos como a visitantes la oportunidad de presenciar de primera mano los tesoros del pasado marítimo de Florida.

Flota 1715: Queens Jewels, LLC es el custodio y la empresa de salvamento exclusiva de la histórica Flota del Tesoro de 1715 ante los Tribunales de Distrito de EEUU.

