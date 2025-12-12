Pago de fin de año: ejecutan cuarto abono de aguinaldos 2025 para empleados públicos

Suscríbete a nuestros canales

La Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre informó a todos los trabajadores de la institución que se ha realizado la ejecución de la cuarta porción de la bonificación de aguinaldos 2025.

El proceso administrativo se llevó a cabo a través del Sistema Patria, y se espera que los fondos se vean reflejados en las cuentas de los beneficiarios en las próximas horas.

Ejecutan cuarto abono de aguinaldos 2025 para empleados públicos

Este pago corresponde a la última porción de la bonificación de fin de año y se suma a las asignaciones previas realizadas por el gobierno regional.

La Gobernación insta a los trabajadores a estar atentos a las notificaciones y a la acreditación de los fondos.

"Dirección de Talento Humano de la Gobernación del estado Sucre informa a todos los trabajadores que se han ejecutado en el Sistema Patria las siguientes nóminas: Cuarta porción de bonificación aguinaldos 2025. Se hará efectiva en las próximas horas", se lee en el escrito compartido en redes sociales.

Cuarta porción del bono de fin de año para el sector educativo

Más temprano, la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) informó este 12 de diciembre que ha comenzado el proceso de acreditación de la cuarta porción del bono de fin de año 2025, correspondiente al 25% del total.

De igual modo, la Dirección Central de Recursos Humanos de la Universidad de Carabobo también anunció los próximos pagos.

Al respecto, indicó que se han ejecutado los ficheros correspondientes a la última porción del bono de fin de año 2025 para todo el personal de la institución.

