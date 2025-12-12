Suscríbete a nuestros canales

Para este 12 de diciembre, la plataforma del Sistema Patria mantiene activa una serie de pagos y bonos en su monedero digital.

Estos bonos que entrega el Sistema Patria son parte de los programas sociales que corresponden a la segunda semana del mes en curso.

¿Cuáles son los bonos activos en el Sistema Patria este 12 de diciembre?

La plataforma Patria inició la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación, diciembre 2025.

Este estipendio está dirigido a los trabajadores de la administración pública, nómina especial.

Esta asignación llega por el monto de 24.700,00 bolívares a cada beneficiario de la plataforma digital.

Por otra parte, comenzó el pago 100 % Amor Mayor y una bonificación correspondientes al mes de diciembre de 2025.

"Inicia la entrega del Bono 100 % Amor Mayor y de la Bonificación Amor Mayor (diciembre 2025) para los pensionados por Plataforma Patria enviado por el presidente Nicolás Maduro. Monto: 260,00 Bs", informó el Canal Finanzas Bonos y Noticias en su cuenta de Telegram.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Además, próximamente la billetera virtual creada por el Gobierno Nacional activará otros pagos para los registrados en ciertos programas económicos.

De acuerdo con el cronograma de asignaciones, entre los bonos que están por entregar figuran los siguientes:

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

Importante: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial.

