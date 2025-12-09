Plataforma Patria se prepara para pagar los siguientes bonos: montos hasta el 13 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Hasta el próximo 13 de diciembre de 2025, el Sistema Patria tiene programada la activación y pago de varios bonos.

Los estipendios que se otorgarán desde este martes son parte de los programas sociales de la plataforma virtual.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Plataforma Patria se prepara para pagar los siguientes bonos

Entre los bonos que está previsto que el Sistema Patria comience a pagar próximamente figuran los siguientes:

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares.

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 12.000,00 bolívares.

Además, la plataforma Patria paga hasta este miércoles 10 de diciembre el Bono Único Familiar.

Cada beneficiario recibe la suma de 3.705,00 bolívares y el mensaje de notificación "Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!" es enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto.

Importante: Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial. El Ejecutivo Nacional es quien libera los pagos y establece las sumas otorgadas según el programa social que corresponda.

