Sistema Patria: ¿Hasta cuándo pagarán el Bono Único Familiar de diciembre?

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 2 de diciembre, El Sistema Patria inició la entrega del Bono Unico Familiar del mes por un monto de 3.705 Bolívares.

Este pago indexado es parte de los programas sociales que reciben ciertos beneficiarios que están registrados con el Carnet de la Patria.

¿Hasta cuándo pagarán el Bono Único Familiar de diciembre?

La entrega se realizará de manera directa y gradual. El mensaje de notificación «Venezuela vive la Navidad: trabajo, rumba, alegría y felicidad. ¡Que reine la paz! ¡Viva nuestra Patria victoriosa!» será enviado, a quienes reciban este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

De acuerdo al Canal Patria Digital, la entrega del Bono, tendrá lugar del 2 al 10 de diciembre de 2025

El subsidio que agrupa beneficios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros, es ajustado mensualmente por el Ejecutivo venezolano.

Otros Bonos activos

Bono Beca Universitaria (estudiantes universitarios): 1.485,10 bolívares.

Beca Enseñanza Media (estudiantes de bachillerato): 990,00 bolívares.

100% Amor Mayor: Pensionados: 130,00 bolívares

Bono de Corresponsabilidad y formación: Trabajadores de la administración pública bajo nómina especial. Se estima el pago por encima de los 12.000,00 bolívares.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.