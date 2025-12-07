Solo por dos fines de semana en Florida: recorrido en auto del Nacimiento Viviente

Suscríbete a nuestros canales

La demanda de actividades navideñas que puedan ser disfrutadas sin necesidad de descender del vehículo ha consolidado el formato de Drive-Thru en Florida completamente gratuitas.

Tres de las iglesias más grandes del estado han publicado sus horarios para el mes de diciembre, permitiendo a los ciudadanos observar las escenas del nacimiento de Jesús desde sus autos. Esta modalidad es popular por su accesibilidad y por ser completamente gratuita para el público. Los organizadores han advertido sobre la probable congestión de tráfico, siendo el formato el mismo que se ha utilizado en temporadas anteriores.

Calendario del primer fin de semana de diciembre

La Iglesia Bautista Good Shepherd en Ocala, será una de las primeras en iniciar el calendario con su Living Nativity. El evento estará disponible hasta el domingo 7 de diciembre. Los interesados podrán hacer el recorrido en automóvil en horario vespertino, de 7:00 PM a 9:00 PM. Este evento es conocido por ofrecer también una opción a pie.

"Aunque tuvimos que esperar cerca de una hora en la fila de autos el año pasado, valió la pena. Es la forma más fácil y segura de llevar a los niños a ver los animales y la representación sin sacarlos del carro," comentó Roberto Núñez, quien planea asistir nuevamente al evento de Ocala.

Fechas y horarios en la Costa Este y Norte

La Iglesia Metodista Unida Suntree, ubicada en Melbourne (Costa Este Central), tiene programado su Nativity Experience para el fin de semana siguiente. El recorrido se realizará del viernes 12 de diciembre al domingo 14 de diciembre, con horarios establecidos entre las 6:00 PM y las 8:30 PM.

Por su parte, Jacksonville extenderá la actividad a cuatro días. La Iglesia Bautista Westside abrirá su Natividad Viviente del jueves 11 de diciembre al domingo 14 de diciembre. El horario diario será de 6:30 PM a 8:30 PM. Las congregaciones han solicitado a los asistentes revisar las instrucciones de tráfico en los portales web de cada iglesia antes de dirigirse a la actividad.

"A mí me gusta el formato drive-thru porque me permite escuchar la narración de audio con calma en el carro, sin que el clima sea un problema. Es muy conveniente para quienes viven lejos," dijo Sandra Flores, una residente de Jacksonville.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube