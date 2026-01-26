¿Paquete explosivo? Aeropuerto de Miami en caos tras reporte de supuesta amenaza de bomba

Suscríbete a nuestros canales

La administración del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) suspendió las actividades en su sector sur este domingo, luego del hallazgo de un paquete de origen desconocido que activó los protocolos de seguridad de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

La alerta por un aeropuerto bajo investigación ha generado el cierre total de los puntos de control de la TSA en los niveles G, H y J, afectando tanto la salida como la llegada de aeronaves. Las autoridades han bloqueado además los accesos vehiculares a la zona sur, provocando un fuerte congestionamiento en las vías principales de entrada a la terminal.

Según informó la administración del MIA, la medida busca garantizar la protección de los usuarios mientras especialistas en explosivos evalúan el objeto localizado, en un momento donde el tráfico aéreo ya se encontraba comprometido por las tormentas invernales en el resto del país.

Impacto en los viajeros y caos operativo

La situación ha dejado a cientos de pasajeros en un estado de incertidumbre, con aeronaves que han aterrizado pero permanecen en pista sin permiso para acercarse a las puertas de desembarque.

Testimonios recogidos en el sitio describen escenas de saturación en las salas de espera y personal de la aerolínea intentando gestionar las conexiones perdidas.

"Estamos a bordo de un avión que aterrizó recientemente y, hasta el momento, no se le ha permitido a la aeronave acercarse a la puerta", relató un pasajero afectado por el bloqueo de seguridad que mantiene paralizada la logística del aeropuerto.

Antecedentes de alertas en la terminal

Este incidente se suma a la detención ocurrida días atrás de un ciudadano identificado como Eulalio Orama, quien provocó el despliegue de seguridad en la terminal norte tras realizar un comentario inapropiado sobre un explosivo.

En aquella ocasión, el sujeto afirmó que "una bomba no cabe dentro de la bolsa" durante un interrogatorio de rutina, lo que derivó en su arresto inmediato por parte de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade.

Las autoridades reiteran que, ante cualquier amenaza o presencia de objetos no identificados, los protocolos de desalojo y revisión se aplicarán con rigor para evitar riesgos mayores en la infraestructura.

