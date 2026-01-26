¿Cómo te beneficia la nueva ley de Trump? Conoce los cambios clave antes de declarar tus impuestos

Suscríbete a nuestros canales

La implementación de la normativa "One Big, Beautiful Bill Act" modifica las reglas para la declaración de rentas de este año, elevando los montos que los contribuyentes pueden restar de sus ingresos imponibles a partir del 26 de enero.

El ciclo fiscal de 2026 introduce cambios significativos tras la ratificación de la ley firmada por el Ejecutivo el pasado mes de julio. El nuevo esquema de impuestos eleva la deducción estándar a 15.750 dólares para solteros y a 31.500 dólares para parejas casadas que declaran en conjunto.

Sobre este cambio, el presidente Donald Trump señaló durante la firma de la medida que "esta es la Gran y Hermosa Ley que cambiará la forma en que se presentan los impuestos; estamos devolviendo el dinero a los bolsillos de quienes trabajan duro y simplificando el sistema para todos".

Estos ajustes buscan reducir la carga tributaria directa, permitiendo además que sectores específicos, como las personas mayores de 65 años, accedan a beneficios adicionales según su nivel de ingresos.

Créditos por hijos y beneficios por horas extras

Uno de los puntos clave para las familias es el incremento del crédito fiscal por hijo, que sube a 2.200 dólares por cada menor de 17 años que califique como dependiente.

Asimismo, la ley incorpora beneficios para la fuerza laboral al permitir deducciones sobre las propinas y el excedente ganado por horas extras, con topes de hasta 25.000 dólares para quienes perciban menos de 150.000 dólares anuales.

Estas herramientas están diseñadas para que el contribuyente reduzca su deuda dólar por dólar, independientemente de si elige detallar sus gastos o aplicar la deducción estándar.

Nuevas reglas para activos digitales y vehículos

La normativa también pone el foco en los mercados modernos y el consumo local. Los inversores en criptomonedas deberán utilizar el nuevo Formulario 1099-DA para reportar sus transacciones con activos digitales, los cuales son procesados como propiedad y no como moneda.

Al respecto, el comisionado del IRS, Danny Werfel, advirtió que "el IRS comenzará a aceptar declaraciones el 26 de enero; instamos a los contribuyentes a tener toda su información lista, especialmente con los nuevos requisitos para activos digitales".

Por otro lado, quienes adquirieron vehículos ensamblados en EE. UU. podrán deducir intereses de sus préstamos, mientras que la agencia estima que los reembolsos se procesarán en un máximo de 21 días tras la recepción del documento.

