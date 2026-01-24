¿Tu beneficio del Seguro Social en EEUU será libre de impuestos? La nueva regla que salva tu dinero este año

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) oficializa un incremento del 2.8% en los beneficios para más de 70 millones de beneficiarios.

Según anunció, esta es una medida que busca mitigar el impacto de la inflación en la economía de los adultos mayores durante este 2026.

Montos

A partir de enero, el cheque promedio de jubilación escala de los $1 960 registrados a finales de 2025 hasta alcanzar los $2 016 mensuales.

No obstante, expertos en finanzas para personas de la tercera edad advierten que este ingreso adicional enfrenta amenazas directas por el alza sostenida en servicios básicos y atención sanitaria.

Esta situación obliga a los pensionados a planificar sus gastos con mayor rigor frente a un panorama económico que sigue bajo presión.

Escenarios financieros para el año

Aumento del cheque promedio: e l pago típico de jubilación sube aproximadamente $56 al mes, con proyecciones que sugieren que podría rozar los $2 100 hacia el cierre de 2026.

l pago típico de jubilación sube aproximadamente $56 al mes, con proyecciones que sugieren que podría rozar los $2 100 hacia el cierre de 2026. Impacto de Medicare Parte B: l a prima mensual estándar se eleva a $202.90, un incremento de casi $18 que absorbe una parte significativa del ajuste por costo de vida (COLA).

a prima mensual estándar se eleva a $202.90, un incremento de casi $18 que absorbe una parte significativa del ajuste por costo de vida (COLA). Alivio fiscal estratégico: entra en vigor una nueva deducción de hasta $6 000 para mayores de 65 años, permitiendo que millones de personas reduzcan o eliminen el pago de impuestos sobre sus beneficios.

entra en vigor una nueva deducción de hasta $6 000 para mayores de 65 años, permitiendo que millones de personas reduzcan o eliminen el pago de impuestos sobre sus beneficios. Límites de ingresos: p ara acceder a la deducción fiscal completa, el ingreso bruto ajustado modificado debe ser de hasta $75 000 en individuos o $150 000 en declaraciones conjuntas.

ara acceder a la deducción fiscal completa, el ingreso bruto ajustado modificado debe ser de hasta $75 000 en individuos o $150 000 en declaraciones conjuntas. Erosión del poder adquisitivo: los altos costos en vivienda y suministros médicos continúan superando el ritmo del ajuste anual, limitando el beneficio real percibido en el bolsillo según detalla El Diario NY.

Consideraciones

Es importante que los contribuyentes verifiquen sus nuevos montos y se preparen para la temporada de declaración de impuestos, aprovechando las nuevas exenciones que la AARP destaca como una victoria para el sector.

Aunque el COLA representa un alivio moderado, la interacción entre el aumento del beneficio bruto y las deducciones de Medicare determinará el flujo de caja real para cada hogar.

En última instancia, la gestión eficiente de estas nuevas normativas fiscales será el factor determinante para que el aumento del Seguro Social no se disuelva ante el encarecimiento de la vida en Estados Unidos.



Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube