46 años de excelencia: Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas celebra su legado

La OSMC ha mantenido a lo largo de sus décadas una labor constante de difusión cultural.

Por Jessica Molero
Sabado, 24 de enero de 2026 a las 12:57 pm
Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC)
Foto: Cortesía

 

La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC) celebra 46 años de trayectoria con el lanzamiento de su temporada 2026, un ciclo titulado “Del Barroco al Impresionismo”. 

La propuesta invita a los caraqueños a redescubrir la música académica a través de un recorrido histórico y estilístico que conecta distintas épocas y sensibilidades.

La temporada 2026 marca la primera bajo la batuta del maestro Daniel Gil, quien asume la Dirección Artística con un enfoque que combina tradición y modernidad

Gil busca acercar la música clásica a diferentes públicos, respetando la esencia histórica de la orquesta, pero incorporando elementos interpretativos frescos. 

 

Concierto inaugural y repertorio destacado

El ciclo “Del Barroco al Impresionismo” se abre hoy sábado 24 de enero con un concierto a cargo de la directora invitada Isabel Palacios. Entre las obras programadas destacan compositores como Purcell, Vivaldi, Lully, Rameau, Bach y Händel. 

La temporada 2026 representa un puente entre tradición y contemporaneidad, ofreciendo a la audiencia la oportunidad de disfrutar de un repertorio clásico de calidad, al tiempo que se fortalece el legado artístico de la institución en la capital venezolana.

Sabado 24 de Enero - 2026
