46 años de excelencia: Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas celebra su legado

Suscríbete a nuestros canales

La Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC) celebra 46 años de trayectoria con el lanzamiento de su temporada 2026, un ciclo titulado “Del Barroco al Impresionismo”.

La propuesta invita a los caraqueños a redescubrir la música académica a través de un recorrido histórico y estilístico que conecta distintas épocas y sensibilidades.

La temporada 2026 marca la primera bajo la batuta del maestro Daniel Gil, quien asume la Dirección Artística con un enfoque que combina tradición y modernidad.

Gil busca acercar la música clásica a diferentes públicos, respetando la esencia histórica de la orquesta, pero incorporando elementos interpretativos frescos.

Concierto inaugural y repertorio destacado

El ciclo “Del Barroco al Impresionismo” se abre hoy sábado 24 de enero con un concierto a cargo de la directora invitada Isabel Palacios. Entre las obras programadas destacan compositores como Purcell, Vivaldi, Lully, Rameau, Bach y Händel.

La temporada 2026 representa un puente entre tradición y contemporaneidad, ofreciendo a la audiencia la oportunidad de disfrutar de un repertorio clásico de calidad, al tiempo que se fortalece el legado artístico de la institución en la capital venezolana.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube