Insumos médicos llegan a redes sanitarias de Miranda, Mérida y Amazonas: sepa más

Las autoridades sanitarias avanzan en el fortalecimiento del sistema público con la entrega de insumos médicos en varios estados. En esta ocasión, las redes sanitarias de Miranda, Mérida y Amazonas recibieron nuevos suministros destinados a mejorar la atención comunitaria y hospitalaria.

La dotación forma parte de una estrategia orientada a optimizar servicios esenciales. El objetivo es garantizar una respuesta más eficiente a las necesidades de la población.

En el estado Miranda, la Dirección Estadal de Salud recibió más de 50 mil 600 unidades de insumos médicos. Dichos materiales serán distribuidos en centros asistenciales y redes comunitarias de la entidad, según el medio informativo AVN.

El Ministerio de Salud informó que la entrega permitirá fortalecer áreas clave del sistema sanitario. La iniciativa busca mejorar el funcionamiento de los servicios médicos de forma sostenida.

Entre los insumos destacados se incluyen materiales esenciales para bancos de sangre y laboratorios. Según el reporte oficial, los suministros permitirán optimizar procesos clínicos fundamentales.

Asimismo, en el estado Mérida, el Hospital Dr. Tulio Carnevali Salvatierra recibió una dotación orientada a mejorar la atención diaria. Posteriormente, un segundo despacho llegó al área del Seguro Social del mismo centro asistencial.

Por su parte, el estado Amazonas fue beneficiado con una jornada masiva de dotación médica. Ocho Consultorios Populares Tipo II del Eje Carretero Sur del municipio Atures recibieron suministros.

