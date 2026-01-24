Redadas ICE del 23 de enero: detienen a exalcalde de Mérida en Ohio

Suscríbete a nuestros canales

La situación legal de los líderes opositores venezolanos en el exilio toma un giro dramático en territorio estadounidense. Diversos defensores de derechos humanos expresan su profunda preocupación. El entorno del afectado advierte sobre los riesgos que implica el regreso forzoso a su tierra de origen.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al exalcalde de Mérida Carlos García en Cincinnati. La retención ocurrió este viernes durante una cita de rutina en las oficinas migratorias ubicadas en el estado de Ohio. Medios venezolanos confirman que el exfuncionario residía legalmente en el país desde el año 2021.

¿Por qué detuvo ICE al exalcalde de Mérida?

García, quien también ejerce como abogado, huyó de Venezuela tras denunciar una presunta persecución política sistemática en su contra. Su esposa, Gaby Duarte, relata que la familia buscó refugio en Estados Unidos (EEUU).

La detención genera una ola de incertidumbre sobre el estatus de asilo de muchos exalcaldes que viven en el extranjero. Duarte enfatiza que volver a Venezuela no representa una opción segura según su criterio.

¿Qué riesgos enfrenta el exalcalde de Mérida Carlos García?

El mayor temor de la familia radica en una posible orden de expulsión que lo entregue a las autoridades venezolanas. Gaby Duarte asegura que es un riesgo regresar a Venezuela e hizo un llamado al ICE para que su esposo sea liberado.

Diversas organizaciones civiles preparan informes técnicos para demostrar el peligro inminente que correría el abogado si pisa suelo venezolano. La petición de una medida humanitaria busca detener cualquier proceso administrativo que culmine en un vuelo de repatriación forzada.

¿Cómo afecta este arresto a la diáspora venezolana?

La captura del exalcalde de Mérida Carlos García envía una señal de alerta a miles de venezolanos bajo procesos migratorios similares. Muchos exiliados temen que las citas rutinarias se conviertan ahora en trampas de detención para ciudadanos con perfiles políticos. La defensa legal de García trabaja a contrarreloj para interponer recursos que protejan su integridad física y su permanencia en Ohio.

Mientras tanto, la esposa del exalcalde mantiene su exigencia de protección internacional ante el gobierno de los EEUU. El destino final de Carlos García dependerá de la revisión exhaustiva de su expediente de persecución y de la voluntad humanitaria del servicio migratorio.

