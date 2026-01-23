Drama migratorio en Florida: ICE detiene a un venezolano con licencia temporal y papeles en regla

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre domina el hogar de una familia venezolana en el sur de Florida tras un incidente inesperado. La esposa del afectado, identificada como Lucía, relata que su marido no posee antecedentes penales en el país. La pareja ingresó legalmente con visa de turista y solicitó asilo político antes del vencimiento de sus documentos originales.

El oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida entregó al venezolano con licencia temporal válida a las autoridades de ICE. El arresto ocurrió mientras el hombre conducía un camión hacia su puesto de trabajo en la ciudad de Miami. Según la denuncia, el policía notificó a la Patrulla Fronteriza únicamente por leer la palabra "temporal" en la identificación del conductor.

¿Es legal detener a un venezolano con licencia temporal válida?

El oficial justificó su acción ante la esposa al afirmar que tiene órdenes estrictas de reportar este tipo de documentos. Sin embargo, el detenido contaba con un número de Seguro Social y un permiso de trabajo plenamente vigente en el sistema, según Univisión.

Lucía explica que su esposo cumplía con todas las normas de tránsito y la documentación del vehículo estaba en orden. “Todo lo que construimos se vino abajo de un día para otro”, expresó la mujer ante los medios de comunicación. El empleador del conductor incluso había emitido una certificación laboral para apoyar su trámite de residencia permanente en el país.

¿Cuál es el riesgo para un venezolano con licencia temporal válida?

Expertos legales sugieren que este tipo de detenciones generan un clima de desconfianza entre la comunidad migrante trabajadora. El afectado logró comunicarse brevemente con su esposa para pedirle que mantuviera la calma y buscara asesoría legal inmediata. Hasta el momento, las autoridades no aclaran si el hombre enfrenta un proceso de deportación inminente tras su entrega a ICE.

La familia permanece a la espera de noticias oficiales sobre el paradero exacto y el estatus legal del conductor. Este caso resalta la vulnerabilidad de quienes poseen estatus migratorios pendientes a pesar de contar con permisos estatales de conducción. La comunidad venezolana en Miami sigue de cerca el desenlace de esta detención que cuestiona el uso de las licencias temporales.

