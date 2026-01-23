¿Qué decirle al ICE? Las 9 preguntas en inglés que Massachusetts recomienda aprender hoy

Suscríbete a nuestros canales

En un clima de creciente incertidumbre para las comunidades migrantes, el Gobierno de Massachusetts tomó una postura firme.

La Fiscal General del estado, Andrea Joy Campbell, reforzó la difusión de una guía oficial diseñada para que cualquier persona sepa cómo actuar frente a una intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La premisa es clara: el conocimiento de los derechos y el uso de las palabras adecuadas pueden marcar la diferencia entre una detención arbitraria y la protección legal.

Las 9 preguntas clave (en inglés) para enfrentar al ICE

Aunque los agentes federales no siempre están obligados a responder, la guía de Massachusetts recomienda pronunciar estas preguntas para establecer un registro de la situación y demostrar que se conocen los derechos:

Am I being detained? (¿Estoy detenido?) Am I under arrest? (¿Estoy bajo arresto?) What is the reason? (¿Cuál es el motivo?) Do you have a warrant? (¿Tiene una orden judicial?) Can I see it? (¿Puedo verla?) Where are you taking me? (¿A dónde me lleva?) What agency do you work for? (¿Para qué agencia trabaja?) What are your names and badge numbers? (¿Cuáles son sus nombres y números de placa?) How can my family or lawyer contact you? (¿Cómo puede mi familia o mi abogado contactarlo?)

Tus derechos fundamentales en Massachusetts

La Fiscal General Campbell recuerda que, independientemente del estatus migratorio, todas las personas en suelo estadounidense cuentan con protecciones constitucionales:

Derecho al silencio: No tienes que responder preguntas sobre dónde naciste, cómo entraste al país o tu ciudadanía.

No firmar sin entender: Tienes derecho a rehusarte a firmar cualquier documento que no comprendas o que no haya sido revisado por un abogado.

Derecho a defensa: Puedes solicitar hablar con un abogado de inmediato.

Veracidad ante todo: Jamás entregues documentos falsos o des información errónea; esto puede convertir un proceso civil en un cargo criminal grave.

¿Colabora la policía local con el ICE?

En Massachusetts, la respuesta depende de la jurisdicción, pero existen límites legales estrictos. Bajo el histórico fallo Lunn v. Commonwealth, los oficiales locales no tienen autoridad para detener a alguien basándose únicamente en una petición civil de ICE.

Ciudades con restricciones adicionales (Zonas Seguras): Municipios como Boston, Cambridge, Somerville, Newton y Northampton han aprobado ordenanzas que limitan o prohíben explícitamente que su policía actúe como agentes de inmigración.

Además, la Ley de Derechos Civiles de Massachusetts prohíbe el perfilamiento basado en el estatus migratorio, garantizando una vigilancia profesional y libre de prejuicios.

