Detalles tras la muerte de un inmigrante en centro de detención del ICE: autopsia reveló la verdad

La autopsia realizada al cuerpo de un migrante cubano, quien murió cuando estaba recluido en confinamiento solitario en un centro de detención de ICE en Texas, reveló la verdad tras el fallecimiento, que había sido calificado como un supuesto suicidio por el organismo estadounidense.

Inicialmente, se conoció que el inmigrante falleció tras ser inmovilizado por los guardias, en ese momento, dejó de respirar. Los resultados de la autopsia revelaron que su muerte fue un homicidio.

La víctima, Geraldo Lunas Campos, falleció el pasado 3 de enero, luego de un altercado con los guardias en el centro de detención, reseñó Al Día Dallas.

Desmienten el comunicado del ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) señaló que Lunas Campos, de 55 años y padre de cuatro hijos, intentaba quitarse la vida y que el personal trató de salvarlo.

Sin embargo, un testigo reveló a The Associated Press que el detenido estaba esposado mientras era inmovilizado por, al menos, cinco guardias.

El testigo indicó que uno de los funcionarios pasó su brazo por el cuello de Lunas Campos y apretó hasta dejarlo inconsciente.

La muerte de Lunas Campos es una de por lo menos tres que se reportaron en poco más de un mes en Camp East Montana, una instalación de carpas ubicada en terrenos de Fort Bliss, una base del Ejército de EEUU.

El reporte de la Oficina del Médico Forense del condado de El Paso determinó que el cuerpo de Lunas Campos mostraba signos de lucha, como abrasiones en el pecho y las rodillas. Asimismo, tenía hemorragias en el cuello.

El subdirector de medicina forense, el doctor Adam Gonzalez, determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión de cuello y torso.

Según el informe, testigos vieron como Lunas Campos “quedó inconsciente mientras era inmovilizado físicamente por fuerzas del orden”.

La autopsia también reveló la presencia de medicamentos antidepresivos y antihistamínicos recetados en el organismo de la víctima, Se detalló que Lunas Campos tenía antecedentes de trastorno bipolar y ansiedad.

La versión inicial del ICE sobre el fallecimiento, la cual no mencionaba ningún altercado con los guardias, aseguraba que Lunas Campos se había vuelto inestable y el personal lo trasladó a un área aislada.

Durante su aislamiento, “el personal observó que pasaba apuros y se puso en contacto con el personal médico del lugar para recibir asistencia”, indicó el ICE en su comunicado.

“El personal médico respondió, inició medidas de resucitación y solicitó servicios médicos de emergencia”, añadió la agencia. Lunas Campos fue declarado muerto después de la llegada de los paramédicos.

Portavoz del DHS modificó la versión del organismo de seguridad

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, modificó la versión del gobierno y aseguró que había intentado suicidarse y los guardias trataron de ayudarlo.

“Campos se resistió con violencia al personal de seguridad y siguió tratando de quitarse la vida”, dijo McLaughlin. “Durante la lucha, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento”, afirmó.

Pero después de que se dio a conocer el reporte final de la necropsia el miércoles, McLaughlin emitió un comunicado en el que enfatizó que Lunas Campos era “un criminal extranjero ilegal y depredador sexual convicto”.

Lunas Campos fue condenado en 2003 por contacto sexual con un menor de 11 años, un delito grave por el cual fue sentenciado a un año en prisión y se le colocó en el registro estatal de delincuentes sexuales.

Posteriormente fue sentenciado a cinco años tras las rejas y tres más bajo supervisión en 2009, después de que se le declaró culpable de intento de venta de una sustancia controlada, según los registros de correccionales de Nueva York. Completó su sentencia en enero de 2017.

