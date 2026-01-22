Niño de dos años y su madre resultan heridos tras tiroteo en su vivienda: Policía de Clayton busca al responsable

Suscríbete a nuestros canales

Un violento episodio sacudió a una comunidad de Georgia, dejando como saldo a un niño pequeño y a una mujer heridos.

El ataque ocurrió mientras las víctimas se encontraban en su hogar, ajenas a un conflicto que se desarrollaba afuera, informó Fox 5 Atlanta.

La policía del condado de Clayton mantiene una búsqueda activa del responsable de los disparos, quienes huyeron del lugar tras el incidente.

¿Qué se conoce sobre el ataque?

El suceso se reportó alrededor de las 6:50 p.m, el pasado miércoles 21 de enero, en la cuadra 6000 de Twin Creek Court. Al llegar al sitio, los oficiales de policía encontraron a una mujer de 23 años y a un niño de apenas 2 años con impactos de proyectil.

Según los primeros informes, el menor recibió un disparo en la pierna, mientras que la mujer sufrió un roce de bala en la espalda.

Balas perdidas desde un parque

Las investigaciones preliminares indican que el tiroteo no fue un ataque directo contra la vivienda o sus ocupantes. Los detectives determinaron que las víctimas fueron alcanzadas por balas perdidas que provinieron de un parque ubicado justo detrás de la propiedad.

Se cree que un grupo de personas inició una disputa en el área pública que terminó en el intercambio de disparos hacia la zona residencial.

Estado de salud de las víctimas

Paramédicos llegaron a la escena para estabilizar a los heridos. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano.

Aunque las heridas fueron graves y traumáticas, los reportes médicos más recientes indican que ambos se encuentran en condición estable y sus vidas no corren peligro inmediato.

Hasta la mañana de este jueves, el Departamento de Policía del Condado de Clayton no ha realizado arrestos ni identificó públicamente a sospechosos.

Los investigadores están revisando cámaras de seguridad de los vecinos y solicitando cualquier información que ayude a dar con el paradero de los responsables.

