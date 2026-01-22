Peligro en la escuela: cae profesor de baloncesto por agresión sexual contra un estudiante

Suscríbete a nuestros canales

Un profesor de secundaria, quien laboraba como entrenador de baloncesto juvenil, enfrenta cargos por su presunta participación en el abuso sexual contra un estudiante de 14 años.

El docente resultó detenido recientemente por el supuesto acto de abuso contra el adolescente, ocurrido en diciembre de 2024, informaron las autoridades.

El acusado quedó identificado como Jayvone Johnson, de 34 años de edad, cuya captura se realizó el pasado 21 diciembre, a pocos días de que se cumpliera un año del ataque contra la menor de edad, detalló el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Presumía en sus redes sobre su carrera como profesor

Johnson trabajaba como “especialista en educación física” y entrenador de baloncesto de secundaria en la Icahn Charter School 2 en el vecindario de Van Nest, en El Bronx (Nueva York, EEUU) de acuerdo con la información de su perfil de LinkedIn.

Tras conocerse la situación, la escuela en cuestión rechazó hacer comentarios al respecto, pero la directiva afirmó que Johnson “ya no trabaja para la escuela”.

El acusado ocupó los dos puestos en la escuela autónoma, mientras se desempeñaba como director del programa extraescolar New York Junior Tennis & Learning, que supervisó hasta marzo de 2024, informó el diario New York Post.

De acuerdo con el medio local, el entrenador presumía de que enseñar a estudiantes de secundaria le había hecho aprender “sobre la paciencia y cómo involucrar a las mentes de los jóvenes”, a quienes aspiraba ayudar a “ser reclutados en universidades de todo tipo para perseguir sus sueños”.

“Creo que esto no será solo un trabajo para mí, sino una pasión. Quiero reclutar jóvenes para que vayan a lugares donde creo que pueden encajar y vivir una experiencia maravillosa”, escribió Johnson en su LinkedIn.

Policía publica información sobre la captura

El supuesto agresor sexual también participó en programas orientados a los jóvenes desde que se graduó de Cazenovia College en 2013.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) expresó que hizo pública la detención de Johnson para dejar abierta la posibilidad de que otras posibles víctimas se presenten ante las autoridades para denunciarlo.

El hombre está acusado de violación, un delito que en Nueva York implica a un menor y se castiga con 25 años y cadena perpetua.

