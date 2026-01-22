Estafaba a taxistas con falsas capturas de pantalla: incautan armas de fuego al acusado

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre, de 20 años de edad, resultó detenido por su presunta comisión de delitos de estafa, por medio de la modalidad conocida como “pantallazo”.

De acuerdo con la información del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el presunto delincuente se dedicaba a solicitar taxis, envíos, entre otros; para ello, informaba a los prestadores de los servicios que realizaría sus pagos pro transferencias o pago móvil.

Sin embargo, el hombre no cumplía con los pagos, en cambio, creaba imágenes o capturas de pantalla falsas, con las cuales fingía haber realizado los pagos correspondientes.

Creaba falsas capturas de pantalla

Tras recibir denuncias, funcionarios de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, realizaron la detención de Vladimir de Jesús Marcano Romero, en el sector Los Samanes, parroquia Alonso de Ojeda, municipio Lagunillas, estado Zulia.

El hombre quedó bajo custodia por su presunta comisión del delito de estafa bajo la modalidad de “pantallazos”, según informó el cuerpo policial en sus redes sociales.

Las víctimas de este estafador indicaron a las autoridades que el hombre había cometido estafas en reiteradas ocasiones, por lo que se iniciaron las investigaciones pertinentes.

Por medio de las averiguaciones, se pudo localizar al acusado y comprobar su participación en los delitos.

Incautan armas de fuego al acusado

Al ser aprehendido, se le incautó un teléfono celular con el que realizaba las transacciones fraudulentas.

Luego de realizar la revisión del dispositivo y el respectivo vaciado, los oficiales del cuerpo detectivesco ubicaron videos en los cuales aparecía el acusado mientras manipulaba armas de fuego, las cuales fueron ubicadas e incautadas.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube