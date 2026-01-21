La grabación que llevó a la captura de tres venezolanos: serían los asesinos de un hombre

Suscríbete a nuestros canales

Tres personas de origen venezolano resultaron detenidas por su presunta participación en el crimen que terminó con la vida de un ciudadano colombiano.

Funcionarios de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron los encargados de la captura de los implicados, quienes habrían asesinado a la víctima el pasado lunes, 19 de enero, en Chorrillos. La intervención se realizó en una vivienda del distrito de Surquillo.

De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, los agentes policiales revisaron un vehículo, el cual fue clave para que lograran localizar la vivienda de los presuntos criminales, tras un seguimiento a través de cámaras de seguridad.

La PNP logró detectar que fue en ese vehículo en el que los malhechores trasladaron a su última víctima, a quien le quitaron la vida de un disparo.

Localizan el vehículos de los venezolanos

Posteriormente, huyeron de la escena del crimen en ese mismo automóvil; sin embargo, las cámaras de seguridad grabaron su escape.

Horas después, las autoridades lograron hallar el lugar donde aparentemente se escondían los tres acusados, todos de nacionalidad venezolana. Se trata de dos hombres y una mujer.

El comandante general Óscar Arriola, de la PNP ofreció detalles sobre la operación. "Son capturados tres sujetos de nacionalidad venezolana, y uno de ellos registra antecedentes porque ha estado detenido hasta hace cinco meses en el penal de Aucallama por haber participado en un robo de una camioneta, tenencia de armas de fuego y extorsión", indicó el funcionario.

Además, la policía descubrió que los intervenidos poseían una granada de guerra, armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Presunta disputa entre bandas criminales

Según la información de la PNP, los involucrados en el crimen también estarían vinculados con casos de extorsión contra empresas de transporte público.

De acuerdo a la policía, el crimen contra el ciudadano colombiano habría estado motivado por una disputa entre supuestas bandas criminales venezolanas y colombianas.

La PNP investiga si hay más personas involucradas y han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad para las diligencias respectivas.

