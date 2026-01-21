Otro accidente de tren en España: un fallecido y más de una docena de heridos

Suscríbete a nuestros canales

Un grave accidente ferroviario ha conmocionado a Cataluña este martes 20 de enero de 2026. El descarrilamiento de un tren de la red de Rodalies (línea R4), provocado por el desplome de un muro de contención debido a las lluvias torrenciales, ha dejado un saldo de un fallecido y más de 30 heridos.

El accidente ocurrió poco antes de las 21:00 horas en el tramo comprendido entre las localidades de Gelida y Sant Sadurní d'Anoia.

El tren, que realizaba la ruta desde Sant Vicenç de Calders hacia Barcelona con 38 personas a bordo, impactó frontalmente contra un muro de contención que se derrumbó sobre la vía segundos antes de su paso.

Se ha confirmado que el fallecido es el maquinista del tren. En la cabina también viajaban tres personas en formación, quienes resultaron heridas.

Según los reportes, 4 heridos graves fueron trasladados a los hospitales de Bellvitge y Moisès Broggi.

De igual manera, 34 heridos leves atendidos por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).

Las intensas lluvias provocaron la inestabilidad del terreno, desplazando la trayectoria del primer convoy tras el impacto.

La magnitud del choque obligó a un despliegue masivo de recursos para el rescate y aseguramiento de la zona.

Otro accidente

Poco antes del choque en Gelida, otro tren de las líneas R1 y RG1 colisionó con una roca desprendida entre Tordera y Maçanet, aunque afortunadamente en ese caso no se registraron heridos.

La consellera de Interior, Núria Parlon, se desplazó al lugar del siniestro para supervisar las labores de emergencia y ha advertido que la prioridad actual es evitar nuevos desprendimientos sobre el espacio de trabajo de los rescatistas.

El sector ferroviario ya había expresado su preocupación por el estado de los taludes y muros de contención en la red catalana, especialmente ante episodios de lluvias extremas que saturan el terreno.

