Camión de aseo sufre falla mecánica y causa fatal accidente: revelan lamentable cifra de víctimas

Una falla en el sistema de frenos habría causado el trágico accidente que cobró la vida de dos personas, en el sector La Tendida, municipio Samuel Darío Maldonado, estado Táchira.

Hasta el momento, se pudo conocer que el incidente dejó un saldo lamentable de dos personas fallecidas y seis heridas, algunas de ellas en estado de gravedad, de acuerdo con informes de rescatistas que estuvieron en el sitio del suceso.

El medio digital Última Página Táchira informó que, según los rescatistas, el camión compactador del aseo urbano sufrió una falla en el sistema de frenos durante su descenso en un tramo de la avenida principal de la localidad.

Arrolló varios vehículos en su camino

El conductor no pudo controlar el vehículo y terminó por impactar contra varios vehículos y motos en su carrera.

A pesar de que las aportaron información sobre la identidad de los fallecidos, se presume que son dos mujeres, una de ellas, una mujer, quien conducía una motocicleta. En el momento del lamentable hecho, el camión la arrolló desde la parte trasera. Un video captado por una cámara de seguridad, mostró el momento cuando el vehículo de aseo urbano la impactó.

Hasta ahora no se ha confirmado el nombre de la infortunada, pero el medio digital confirmó su fotografía.

El conductor del camión del aseo saltó desde la cabina

En la misma grabación, se pudo observar al conductor del camión, quien se lanzó desde la cabina del vehículo, cuando este circulaba sin control por la avenida 3 entre calles 5 y 6.

Oficialmente no se ha publicado la lista de los fallecidos y heridos, entre los que incluso, podría estar el conductor del camión, quien, a pesar de haber saltado del vehículo, sufrió una fuerte caída.

El medio local La Nación compartió varias imágenes del accidente, las cuales evidenciaron los daños que dejó el vehículo del aseo durante su paso descontrolado. En las mismas, se puede observar que una de las víctimas quedó atrapada dentro de uno de los carros impactados, el cual quedó aplastado.

