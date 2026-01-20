Violento asesinato de venezolano en prisión: ¿qué sucedió dentro del recinto?

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, de 24 años de edad, quien estaba recluido en prisión por su vinculación con el delito de extorsión, fue asesinado en medio de un altercado que se registró dentro del penal.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el ciudadano venezolano que murió en medio de la disputa quedó identificado como Keiber Aguiño Aguilar.

Según los reportes del caso, se registró un confuso altercado dentro del Penal de Chiclayo, durante el cual resultó herido de muerte el joven.

Investigan identidad del homicida

El comunicado de la institución penitenciaria peruana indicó que el hecho ocurrió en horas del mediodía del pasado viernes, 16 de enero, en el Pabellón 6 del recinto carcelario, el cual pertenece al Régimen Cerrado Especial.

En medio del altercado, el extranjero resultó gravemente herido, por lo que fue llevado inmediatamente al Hospital Las Mercedes de Chiclayo.

Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida, debido a que presentaba lesiones muy graves.

Las autoridades del penal comenzaron con las indagaciones correspondientes para conocer al responsable del hecho.

Asimismo, el INPE indicó que reforzó la seguridad al interior del penal con la finalidad de evitar incidentes similares.

Culpan a venezolanos por violento crimen

Un hombre, quien era padre de familia, murió tras ser víctima de una brutal golpiza, presuntamente, a manos de ciudadanos venezolanos. El violento crimen estaría relacionado con un caso de extorsión.

De acuerdo con el reporte de 24 Horas, los agresores atacaron a la víctima con palos y piedras por, en el centro poblado de Mayaritos, en la provincia de Sullana, región Piura (Perú).

El fallecido quedó identificado como Rubén Alejandro Quevedo Nole. De acuerdo con la información publicada por el medio local, familiares de la víctima ofrecieron una recompensa de 15 mil soles para quien brinde información que permita dar con el paradero de los responsables.

Testigos del violento crimen grabaron los hechos en video. En los audiovisuales, se puede observar el momento cuando varias, supuestamente extranjeras, agredieron al hombre con palos y piedras.

El joven padre de familia terminó gravemente herido y tendido en el suelo, en las inmediaciones de su vivienda.

