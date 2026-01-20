Capturan en Caracas al "Niño Rata": formó parte de la banda "El Koki"

Suscríbete a nuestros canales

Diones Keison Ascanio Medina (28), apodado “Niño Rata” y señalado como un peligroso delincuente, fue capturado por funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto de Vehículos del Cicpc en la avenida José Antonio Páez, municipio Libertador de Caracas.

La información fue difundida por el organismo de seguridad a través de su cuenta de Instagram, precisando que la aprehensión se logró mientras comisiones realizaban labores de campo para combatir el robo y hurto de vehículos en la zona.

“Las pesquisas determinaron que alias ‘Niño Rata’ fue integrante de la banda de alta peligrosidad de ‘El Koki’, la cual operaba en la Cota 905 y mantenía en zozobra a la capital”, informó la institución.

El sujeto presentaba una orden de aprehensión emanada por el Juzgado 27° de Control del Área Metropolitana de Caracas, por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautoría, además de asociación para delinquir.

Asimismo, se conoció que Ascanio estaba siendo investigado en más de 10 expedientes por homicidio y que recientemente había intentado evadir la justicia huyendo hacia Colombia, regresando al país de forma clandestina.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía 15° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas para su debido proceso judicial.