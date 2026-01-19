"Al final, todos somos hermanos": repartidores venezolanos entregan suministros a bomberos durante incendios en Chile

Suscríbete a nuestros canales

Una serie de incendios forestales se extiende sin control en el sur de Chile desde este domingo. La situación ha dejado una lamentable cifra de 19 muertos y miles de evacuados, de acuerdo con el último balance oficial de las autoridades locales.

Ante la alarmante situación, varios ciudadanos venezolanos, quienes trabajan como repartidores a domicilio (delivery), prestaron su apoyo para la entrega de suministros para los bomberos que se dedican a combatir el fuego.

Muchos repartidores se organizaron para entregar agua, entre otros artículos básicos, a los matafuegos, en las áreas afectadas por el fuego. Asimismo, los venezolanos expresaron su agradecimiento a los matafuegos, quienes arriesgan la vida para salvar a los ciudadanos.

Un aporte bondadoso durante la tragedia

En un video compartido por la cuenta de TikTok @leoncastiillo, se pueden apreciar las palabras de Melvin Mujica, uno de los venezolanos que prestaron su apoyo en medio de la tragedia.

Mujica se reunió con varios repartidores criollos para ayudar a los damnificados de Penco. Aseguró que todos decidieron participar debido a que sienten un enorme agradecimiento por Chile, reseñó el medio digital Crónicas de Chile.

León Castillo, el ciudadano chileno que publicó el testimonio, preguntó al venezolano cuáles eran sus motivos para unirse en esta noble causa y entrar en zonas peligrosas, a lo que el venezolano contestó: “Al final, por obra de Dios, todos somos hermanos”, dijo el repartidor, quien intentaba contener las lágrimas.

Los repartidores llevan agua e insumos para los rescatistas, bomberos, policías, militares y los propios afectados.

Las llamas destruyeron barrios enteros en la región del Biobío, según las autoridades locales. Imágenes de la situación mostraron como las llamas expansivas azotaban los edificios, con un denso humo. Edificios comenzaron a derrumbarse y automóviles quedaron totalmente quemados en las calles.

Más de 20 mil evacuados durante los incendios

“En lo emocional estoy destruido”, dijo Rodrigo Vera, alcalde de Penco, una ciudad de unos 50.000 habitantes, al describir el domingo en la radio chilena una escena de desesperación, publicó New York Times.

Vera dijo que algunos bomberos habían quedado atrapados en el incendio y que pudo ver a otros llorar, tendidos en el suelo.

Más de 20.000 personas fueron evacuadas de sus casas, así como los pacientes de un hospital que se vio amenazado.

En las primeras horas del domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el “estado de catástrofe” para las regiones de Ñuble y Biobío. La medida permitió al gobierno desplegar al ejército en estas zonas, donde los incendios ya habían quemado más de 24.000 hectáreas de terreno, alrededor de 60.000 acres, según la comisión forestal.

