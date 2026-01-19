Choque de trenes en Adamuz, Córdoba: cifra de muertos y heridos hasta ahora

Suscríbete a nuestros canales

El choque de trenes en Adamuz, Córdoba, ocurrido la tarde del domingo, se ha convertido en uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en España.

De acuerdo con los datos oficiales más recientes, el siniestro ha dejado al menos 39 personas fallecidas y 122 heridos, cifras que podrían variar a medida que avancen las labores de identificación y evaluación médica de los afectados.

Los servicios sanitarios de Andalucía detallaron que 48 personas continúan hospitalizadas, mientras que 74 ya recibieron el alta médica tras presentar lesiones de menor gravedad. Entre los pacientes que siguen bajo observación médica se encuentran cinco menores de edad, y al menos 13 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos, lo que mantiene activa la alerta sanitaria en la región.

Cómo ocurrió el accidente entre los dos trenes en España

El accidente se produjo pasadas las 7:30 de la noche, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid, descarriló en los desvíos de acceso a la estación de Adamuz.

Tras salirse del carril, el convoy invadió la vía contigua, provocando el choque con un tren Alvia que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el suceso como “difícil de explicar”, al señalar que el tren involucrado era relativamente nuevo y que la infraestructura ferroviaria había sido renovada recientemente.

El titular de Transporte pidió cautela ante las especulaciones y recordó que será la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) la encargada de determinar las causas exactas del siniestro.

Además, agradeció el trabajo de los equipos de rescate, que operaron durante horas en condiciones complejas para atender a las víctimas y recuperar los cuerpos.

