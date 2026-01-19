Grupo de sujetos roban y disparan a un hombre en Lara: estos son los delitos que les imputarán

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este domingo sobre la detención de tres hombres por diversos delitos en el estado Lara.
A través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal Saab brindó detalles del caso y los delitos que se les imputó, tras robar y disparar contra la víctima.
Detenidos en Lara
De acuerdo con la información proporcionada, se trata de tres hombres identificados como Wildeiber Rojas, Keiber Medina y Jesús Torres.
Asimismo, señala el Ministerio Público que estos tres sujetos están privados de libertad y fueron imputados por los delitos de homicidio intencional calificado en grado de frustración, robo de vehículo, agavillamiento y posesión ilícita de arma de fuego.
Roban y disparan a un hombre
En este sentido, resalta la publicación del Ministerio Público que Rojas, Medina y Torres sorprendieron a la víctima en la entrada de su vivienda en el sector Campanero de Carora.
Posteriormente, estos tres sujetos amenazaron a la víctima para robarle su motocicleta y le dispararon en una pierna.
