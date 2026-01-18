Hombre encontró a sus hijos muertos tras regresar del trabajo: "su madre les hizo algo"

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida como responsable por la muerte de sus dos hijos, de cinco y siete años de edad. El padre de los pequeños encontró los cuerpos de los infantes al llegar a su vivienda.

La acusada, Priyatharsini Natarajan, de 35 años de edad, habría asesinado a sus dos pequeños hijo en una casa de Hillsborough, Nueva Jersey (EEUU).

De acuerdo con el informe de CBS News, La policía recibió una llamada del esposo de Natarajan, quien informó que encontró a sus hijos sin vida cuando llegó de su trabajo. El padre afirmó que su madre “les había hecho algo”.

Encontró a sus hijos sin vida en una habitación

Cuando las autoridades arribaron al lugar, encontraron a los dos niños muertos en una habitación de su casa. El médico forense se encargará de determinar la causa de los decesos.

La madre enfrenta cargos por homicidio y posesión de arma; por tales cargos, quedó detenida en la cárcel del condado Somerset.

El superintendente del distrito escolar de Hillsborough, Mike Volpe, dijo que los dos niños eran estudiantes de la Escuela Primaria Sunnymead y calificó el incidente como una “pérdida incomprensible”.

“No hay palabras para expresar la magnitud de esta tragedia, y nuestros corazones están con las familias y toda la comunidad de Sunnymead en estos momentos de duelo”, manifestó.

Violencia doméstica en EEUU

De acuerdo con el medio El Diario NY, los casos de violencia doméstica y familiar son problemas comunes los cuales afectan, aproximadamente, a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año.

Las autoridades de Nueva York se mantienen en alerta debido a que los casos son constantes en la ciudad y áreas vecinas. Estos incidentes pueden presentarse entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad.

En la ciudad de Nueva York, diariamente se reportan unos 747 incidentes por violencia doméstica, los cuales incluyen agresiones, abusos, maltratos verbales, y unos 65 homicidios anuales.

