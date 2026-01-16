Venezolanos gravemente heridos tras accidente vial en Wisconsin: buscaban refugio en medio de violentas protestas contra el ICE

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes venezolanos se encuentran en un delicado estado de salud, como consecuencia de un aparatoso accidente de tránsito, el cual se registró cuando ella buscaba alejarse del caos que generaron las protestas contra el ICE en Minneapolis.

De acuerdo con el reporte del medio digital Utahzolanos, cinco jóvenes venezolanos viajaban en un vehículo, de camino hacia la casa de un familiar, en Michigan, donde se refugiarían durante los disturbios.

Venezolanos en estado grave tras accidente en Wisconsin

Durante la noche del pasado sábado, 10 de enero, los venezolanos iniciaron un viaje por carretera en tres vehículos. Lamentablemente uno de los automóviles fue impactado de frente por otro conductor, cuando entraban en el estado de Wisconsin.

Dos de los venezolanos que viajaban en la caravana terminaron en estado crítico. Una de las víctimas quedó identificada como Karla Ortega, una joven zuliana de 20 años de edad, quien viajaba en el asiento del copiloto. El automóvil era conducido por su amigo Pedro Barrios, también originario de Maracaibo.

La hermana de la joven accidentada, Dinmary Ortega, informó al medio digital que se abrió una cuenta de GoFundMe, para poder costear los gasto médicos de la zuliana, quien permanece en delicado estado de salud.

Se pudo conocer que la situación de Minneapolis se tornó caótica, tras la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Good, el pasado miércoles, 7 de enero, a manos de un agente del ICE.

Protestas contra el ICE

Las protestas contra el organismo del gobierno de EEUU se extendieron en varios estados de ese país y generaron disturbios, en algunos casos violentos, razón por la cual los jóvenes inmigrantes venezolanos entraron en pánico, pues vivían en la zona donde se iniciaron los enfrentamientos netr la comunidad y el ente migratorio.

"Eso estaba muy feo en la zona donde ellos vivían. Temían que les pasara algo. Todos son jóvenes de bien, con sus procesos de inmigración que les permitía tener permisos de trabajo y una vida en el país, pero tenían miedo de seguir allá (en Minneapolis), así que le dije a mi hermana que yo los podía recibir a los cinco en Michigan hasta que se establecieran", relató Dinmary.

Tras el accidente, Karla permanece en un hospital con un diagnóstico médico reservado. La joven zuliana fue trasladada de emergencia a un hospital en Wisconsin con lesiones internas severas, entre las cuales se incluyó la ruptura del estómago y el intestino. Se encuentra en coma y entubada.

Pedro por su parte sufrió la fractura de seis costillas, manos y pies. También está hospitalizado.

