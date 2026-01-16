Hombre celoso prendió fuego a la vivienda de su expareja para forzarla a estar con él: detalles sobre la trágica muerte de un septuagenario

Suscríbete a nuestros canales

Un joven, de 18 años de edad, resultó detenido como principal sospechoso por el asesinato de un septuagenario, en medio de un ataque motivado por los celos.

Autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) informaron que el hecho quedó esclarecido tras un trabajo de investigación que permitió identificar al supuesto homicida de José Rodolfo Peña, un hombre de 71 años de edad.

De acuerdo con el reporte del Cicpc, el agresor responde al nombre de Carlos Glislander Sánchez Barrios. El día del lamentable crimen, el joven acudió hasta la vivienda del hombre mayo, donde también residía su expareja.

Se negaba a aceptar el fin de su relación

Al parecer, el muchacho se negaba a aceptar el final de su relación con la jovencita, de 16 años de edad, por lo que se presentó en su residencia y comenzó a quemar varias prendas de ropa y las arrojó contra la casa.

Autoridades detallaron que, aunque la intención del implicado era asustar al septuagenario, el fuego de las prendas terminó por consumir la estructura, José Rodolfo Peña quedó atrapado dentro de la casa que se incendiaba.

Las investigaciones de los funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal de Barinas permitieron conocer que Carlos habría actuado motivado por los celos.

Septuagenario murió durante incendio

El sujeto arremetió contra la vivienda del septuagenario como método de presión para forzar a la muchacha a que retomara la relación.

Los vecinos de la localidad trataron de salvar a la víctima y a la joven de las llamas y los trasladaron hasta el hospital Dr. Luis Razetti. Lamentablemente, Peña, quien presentaba quemaduras en el 42% de la superficie corporal, específicamente en su rostro, cuello y manos, falleció el pasado 7 de enero, por consecuencia de las graves heridas.

El crimen se registró en el sector Mi Futuro, parroquia Ramón Ignacio Méndez, municipio y estado Barinas, detalló el Cicpc.

El victimario fue localizado en el sector Punta Gorda, parroquia Corazón de Jesús, municipio y estado Barinas, donde las autoridades lo capturaron.

El agresor quedó a la orden del Ministerio Público.

