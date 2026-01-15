“Detestaba al padre biológico del niño”: hombre agredió salvajemente a su hijastro y fingió un accidente

Suscríbete a nuestros canales

Un niño, de apenas seis años y con trastorno del espectro autista, se encuentra en estado grave de salud, tras una violenta agresión por parte de su padrastro.

La abuela del infante denunció que Daniel Romero, un hombre de 34 años, sería el responsable de la golpiza que sufrió el pequeño Mason, el pasado 8 de enero en su casa en North Miami Beach (Florida, EEUU).

Según un informe policial, la investigación comenzó el pasado viernes, cuando la policía recibió un aviso sobre un niño que sufría un paro cardiaco. Los agentes encontraron al niño sin pulso y le practicaron reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los equipos de rescate de los bomberos de Miami-Dade.

Los rescatistas lograron reanimarlo y lo trasladaron hasta un hospital junto con su madre. El personal médico descubrió que el infante presentaba hemorragias internas en el cerebro y la cavidad abdominal, laceraciones en el hígado, el riñón y el bazo, una fractura en el brazo izquierdo, moretones y rasguños en la cara, moretones en la espalda, hinchazón en la frente y en la parte posterior de la cabeza.

El padrastro se contradijo en sus declaraciones

De acuerdo con la publicación de Telemundo, los médicos declararon que las lesiones no eran compatibles con un traumatismo accidental, sino de un traumatismo por fuerza contundente.

Al ser interrogado, Romero dijo a los investigadores que enseñaba al niño a montar bicicleta y aseguró que este se cayó y sufrió un hematoma en la frente y rasguños en la cara. Sin embargo, cuando un investigador pidió ver la bicicleta, el hombre no pudo mostrar ninguna prueba.

Fue entonces cuando Romero cambió su declaración y dijo que el infante paseaba en un pequeño carrito, pero el juguete que mostró a las autoridades estaba deteriorado y parecía no haber sido utilizado durante un largo período de tiempo.

Asimismo, el padrastro aseguró que el niño no parecía estar gravemente herido, por lo que no buscó atención médica. Al día siguiente, cuando el infante perdió el conocimiento, llamó al 911.

La madre del niño les dijo a los investigadores que ella y Romero mantuvieron una relación desde 2023 y que tienen dos hijos en común, pero el niño agredido no es su hijo biológico.

El agresor detestaba al padre del infante

La mujer dijo que cuando se despertó, encontró a Romero junto al menor. Su novio le dijo que el niño se cayó de la cama y se golpeó la cabeza contra un televisor. La mujer salió a cumplir con su jornada diaria, pero cuando regresó, encontró al niño con más heridas. Describió que su hijo tenía un golpe en la frente y rasguños en la cara, por lo que confrontó a Romero.

Sin embargo, el hombre aseguró que el infante estuvo corriendo dentro de la casa, resbaló y se cayó.

El presunto agresor enfrenta cargos de negligencia infantil y abuso agravado contra un menor y se le negó la libertad bajo fianza.

La madre dijo que el ataque pudo deberse a un ataque de ira de Romero, debido a que este sentía resentimiento hacia el padre biológico de la víctima. El hombre se enojaba cuando se referían al niño por su apellido legal.

Añadió que su novio era de temperamento volátil y tenía problemas de ira. Debido a ello, anteriormente se enfrentaron episodios de violencia doméstica, pero nunca lo denunció.

