Joven madre es la víctima de un violento crimen: salió a trabajar y la encontraron muerta

Una joven de 23 años de edad fue la víctima de un crimen violento que se registró en horas de la madrugada del pasado sábado, luego de que saliera de su casa para ir a su trabajo.

Se pudo conocer que la víctima, quien quedó identificada como Yéssica Durán Trejo, partió desde su hogar, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, para dirigirse a su lugar de trabajo. Sin embargo, horas después, su cuerpo fue localizado en una zona boscosa cercana a su vivienda.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Puerto Nuevo, municipio Libertador del estado Táchira. Debido a las condiciones que presentó su cadáver, se presume que la joven fue asesinada violentamente.

La madre habría sido violada y asfixiada

A pesar de que las autoridades no revelaron las causas de la muerte de Durán Trejo, el medio digital Última Página Táchira, detalló que varias imágenes del cuerpo de la víctima mostraron que presentó diversos indicios que indicarían que Yéssica habría sido golpeada, asfixiada y, posiblemente, habría sufrido abuso sexual.

El sitio donde se encontraron sus restos se ubica específicamente en el sector Las Flores, a tan solo cuatro cuadras de la residencia de la víctima.

Comisiones militares y de los organismos policiales se presentaron en el lugar para resguardar la escena del crimen, hasta la llegada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, organismo que se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo hasta la morgue del Hospital Central de San Cristóbal.

Yéssica tenía tres hijos

Los funcionarios forenses serán los encargados de realizar la respectiva necropsia de ley.

De acuerdo con el reporte del medio digital, los vecinos de la zona atribuyeron la responsabilidad del crimen a la pareja de Yessica, con quien, al parecer, la joven enfrentaba problemas. Sin embargo, esta información no ha sido comprobada.

Recientemente, el medio local La Nación, reveló que, en el momento de su hallazgo, Yéssica Zobeida Durán Trejo estaba en una zona de potreros a unos 30 metros de la carretera vieja a Puerto Nuevo.

Se conoció que la víctima era madre de tres niños, dos varones y una pequeña. Su cuerpo presentó múltiples golpes y señales que sugieren que habría sido asfixiada.

