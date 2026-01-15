Niño fallece en medio de un tiroteo en Colombia: recibió un disparo en la cabeza

Suscríbete a nuestros canales

Un hecho atroz ha conmocionado al departamento del Huila y a toda Colombia. El hijo de 11 años del director de la Cárcel de Media Seguridad de Neiva perdió la vida tras un atentado sicarial dirigido contra la cúpula directiva del centro penitenciario mientras se desplazaban por una vía pública.

El ataque ocurrió a las 6:53 AM (hora local), en la carretera que comunica a la ciudad de Neiva con el municipio de Rivera.

En el vehículo particular viajaban el director de la prisión, Édgar Enrique Rodríguez Muñoz; su hijo de 11 años; y el subdirector del centro, el coronel retirado Renato Solano Osorio.

De acuerdo con los medios locales, un sujeto a bordo de una motocicleta interceptó el automóvil y abrió fuego de manera indiscriminada, realizando al menos seis disparos contra los ocupante

El menor de edad recibió un impacto de bala en la cabeza, falleciendo a causa de la gravedad de la herida.

El subdirector Solano Osorio resultó gravemente herido tras recibir dos impactos (uno en el abdomen y otro en el tórax). Actualmente se encuentra bajo pronóstico reservado.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)6 emitió un comunicado oficial repudiando el acto:

"El INPEC lamenta profundamente y repudia estos hechos, y expresa su solidaridad con la familia del director. Hacemos un llamado urgente al respeto por la vida y a que cese la violencia contra nuestros funcionarios".

Este ataque se suma a una serie de amenazas y atentados que han sufrido funcionarios del INPEC en los últimos meses en Colombia, presuntamente ordenados desde el interior de los centros carcelarios por bandas criminales en represalia por medidas de control.

Las autoridades colombianas han desplegado un "Plan Candado" en las salidas de Neiva y Rivera para dar con el responsable del crimen, mientras que organizaciones de derechos humanos exigen que la muerte del menor no quede en la impunidad.

