¿Quién es Francisco D’Agostini? Empresario acusado de fraude petrolero en Venezuela: justicia italiana frena extradición

Suscríbete a nuestros canales

El empresario venezolano Francisco Javier D’Agostini Casado, residente en España y cuñado de Luis Alfonso de Borbón, fue detenido recientemente en Italia debido a una orden de captura internacional.

El arresto ocurrió el pasado 5 de enero en la localidad de Bardonecchia, mientras el empresario se dirigía hacia Francia y una patrulla policial detectó que Venezuela reclamaba su extradición desde el año 2023.

De acuerdo con La Razón, a pesar de la gravedad de los cargos y de que las autoridades italianas confirmaron que el arresto era legal, el Tribunal de Apelación de Turín decidió dejarlo en libertad pocas horas después.

Los motivos de la acusación

Venezuela reclama al empresario por su presunta participación en una red de delincuencia organizada dedicada al tráfico de petróleo, fraude y falsificación.

Según las investigaciones, D’Agostini habría formado parte de una trama para hacer desaparecer cargamentos de crudo utilizando "buques fantasma" con el fin de evitar las sanciones internacionales.

Por estos hechos, el acusado podría enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión en su país de origen.

Su perfil en España y vínculos sociales

D’Agostini es una figura conocida en los círculos económicos de España, especialmente en Mallorca, donde mantiene un perfil discreto pero activo en los negocios inmobiliarios y taurinos.

Es cuñado y amigo cercano de Luis Alfonso de Borbón, ya que está casado con María Victoria Vargas, hermana de Margarita Vargas.

En el ámbito empresarial, gestionó plazas de toros y recientemente ganó un juicio millonario relacionado con la venta de una histórica propiedad en Valldemossa.

Antecedentes y sanciones internacionales

El nombre del empresario estuvo vinculado anteriormente con el grupo conocido como "los bolichicos", jóvenes empresarios que hicieron fortuna con el sector energético venezolano.

Debido a esto, estuvo bajo la lupa de EEUU y fue incluido en la lista de sanciones de la OFAC por supuestas operaciones con la petrolera. No obstante, dichas sanciones fueron retiradas en 2025 al no probarse una relación directa.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube