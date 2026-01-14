Crueldad contra los animales: cae propietaria de un santuario canino por muerte de 27 perros

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida luego de que las autoridades realizaran una redada en un criadero de perros, debido a denuncias por maltrato contra los animales.

El incidente se registró en la localidad de East Texas. A la implicada se le acusa por graves maltratos contra los perros, entre los que se incluye la muerte a tiros de un pastor alemán, la cual quedó captada en video.

Según la oficina del sheriff del condado de Hopkins, el pasado 21 de diciembre, agentes llegaron a la propiedad para investigar un “incidente de crueldad animal”.

Extrabajadora denunció graves maltratos contra los perros

La propietaria, Kristine Hicks, encargada del servicio de cría “Giant German Shepherds” (Pastores Alemanes Gigantes), fue detenida ese mismo día, de acuerdo con la policía local.

De acuerdo con Al Día Dallas, agentes del FBI y del Departamento de Justicia ejecutaron una orden de registro en el rancho, de unas 32 hectáreas de extensión.

Megan Sprinkle, quien se identificó como exempleada de Hicks, escribió en Facebook que presenció y documentó actos de “negligencia extrema, prácticas poco éticas y actos delictivos relacionados con perros” durante su tiempo de trabajo en el lugar.

Sprinkle aseguró que entregó a las autoridades un video en el cual se puede observar el momento cuando Hicks mató a uno de los pastores alemanes.

Captan en video el asesinato de un pastor aleman

El video, que circuló en las redes sociales, reveló que la mujer mantuvo al perro atado a un árbol antes de propinarle tres disparos.

Los abogados de Hicks afirmaron que ella le disparó al perro para acabar con su sufrimiento, debido a que este, supuestamente, sufría de un tumor del tamaño de una toronja, según informó KTVT-TV.

Sin embargo, Sprinkle declaró que lo mataron porque el perro ya no podía reproducirse.

Otras acusaciones contra la propietaria del santuario canino incluyen la muerte de 27 perros desde el verano pasado, la reventa de perros supuestamente criados en el lugar y varios otros problemas de vivienda y laborales.

“No tomé esta decisión a la ligera”, escribió Sprinkle. “Amaba a estos perros. Hablar abiertamente ha tenido un costo personal, pero guardar silencio habría significado permitir que esto continuara”, manifestó la testigo.

