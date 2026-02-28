Inameh: vientos Alisios se intensifican trayendo lluvias a estas regiones este 28 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este 28 de febrero se registra un fortalecimiento de los vientos Alisios del noreste, fenómeno que está incidiendo directamente en las condiciones atmosféricas del país.

Dicha situación responde a la presencia de un sistema de alta presión en el Atlántico norte, el cual impulsa corrientes de aire más intensas hacia el Caribe y el territorio venezolano.

La dinámica atmosférica actual también está relacionada con otros sistemas que interactúan en la región, generando variaciones en nubosidad y humedad.

Aunque predominarán condiciones estables en buena parte del territorio, se espera que algunos sectores experimenten lluvias débiles durante el transcurso de la mañana.

Entre las 06:00 y las 12:00 HLV, el panorama nacional se caracterizará mayormente por cielos parcialmente nublados y áreas despejadas. Sin embargo, el aporte de humedad generado por los vientos Alisios podría propiciar lluvias aisladas, especialmente en áreas montañosas y regiones del sur.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias

El Inameh señaló que las precipitaciones dispersas podrían presentarse principalmente en:

Este de la Guayana Esequiba.

Sur de los estados Bolívar y Amazonas.

Zonas montañosas de Miranda.

Noroeste de Barinas y Portuguesa.

Región andina.

Sur del Lago de Maracaibo.

