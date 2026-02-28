Del 13 al 17 de Febrero: Consulado móvil de México llegará a este suburbio de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de México sobre ruedas trasladará sus unidades de atención al suburbio de Melrose Park durante la próxima semana. Esta iniciativa busca acercar la gestión de documentos oficiales a los ciudadanos que no pueden trasladarse a la sede central en Chicago, permitiendo el trámite de pasaportes, actas de nacimiento y la credencial para votar desde una oficina local.

La jornada de atención se desarrollará en las instalaciones de la oficina del gobierno del estado de Jalisco ubicada en el 1600 W Lake St, Melrose Park, Illinois, 60160. Los interesados deberán gestionar su turno previo a través de los canales digitales o telefónicos oficiales, ya que no se brindará atención sin cita programada. Debe enviar un mensaje por WhatsApp al 1(424) 309-0009 o puedes escribir un correo electrónico a [email protected] .

Trámites y asesoría legal disponible

Además de la expedición de identificaciones, el equipo ofrecerá orientación gratuita en materias sensibles como derechos humanos y asesoría laboral. El programa también incluye el acompañamiento del departamento de comunidades, el cual brindará información sobre salud y finanzas para los connacionales radicados en la zona.

Las autoridades han enfatizado que el sistema de citas es gratuito, alertando a la población sobre posibles cobros indebidos por parte de gestores externos o intermediarios.

Protección ante detenciones migratorias

El operativo móvil también funciona como un punto de enlace para servicios de protección. Ante el contexto actual, la representación consular mantiene habilitadas líneas de emergencia las 24 horas para asistir a personas en proceso de deportación o detención, facilitando la localización de familiares y la entrega de suministros médicos si fuera necesario.

"Nuestra prioridad con el programa sobre ruedas es que los ciudadanos tengan sus documentos al día para evitar complicaciones legales y que sepan que el consulado está para protegerlos", comentó Reyna Torres Mendívil, Cónsul General de México en Chicago, en declaraciones previas sobre estas jornadas.

