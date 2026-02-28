El secreto detrás de los famosos huevos benedictinos: sigue la receta y consigue un resultado espectacular

Suscríbete a nuestros canales

Los huevos benedictinos o huevos Benedict como también se conocen, son famosos en el mundo y pueden servirse en cualquier época del año durante el desayuno o la cena.

A pesar de la fama mundial, esta preparación no resulta tan sencilla como muchos pueden imaginar. Si deseas aprender a hacer este brunch como los chefs en el mundo, te compartimos la receta de la web El Mundo.

Sigue al pie de la letra la receta y prepara este plato anglosajón que consiste en dos mitades de muffin inglés, un pan tostado o de otro tipo, generalmente cubiertos con jamón cocido, panceta, huevos escalfados y la popular salsa holandesa, refiere Wikipedia.

¿Cómo se hacen los huevos benedictinos?

Para su elaboración necesitas los siguientes ingredientes:

- Brioche o rebanadas de pan grueso (1 o 2)

- Huevo (1 para el huevo pochado)

- Yemas de huevo a temperatura ambiente (2)

- Mantequilla (125 g)

- Zumo de limón (1 cucharada)

- Embutido: loncha de jamón cocido, jamón serrano o tocineta (al gusto)

- Sal (al gusto)

- Pimienta (al gusto)

- Vinagre (cantidad necesaria)

Preparación

1. Tostar el pan (no usar pan de molde) ya que con todo lo que lleva encima pueden romperse.

2. Derretir en una ollita la mantequilla a fuego lento. Dejar que vaya apareciendo una especie de espuma por la capa superior. Es el suero de la leche que se debe retirar y solo quedarnos con la grasa.

3. Batir dos yemas de huevo, y luego incorporar en forma de hilo la mantequilla y emulsionar con la varilla. Cuando se logre la textura cremosa, agregar el zumo de limón y salpimentar, para lograr la famosa salsa holandesa.

4. Pasar la tocineta por la plancha y reservar.

5. Para hacer el huevo escalfado. Calentar agua con un chorrito de vinagre. Hacer una especie de remolino con una cuchara en el agua y echar el huevo. Dejar cocinar a fuego bajo durante 5 minutos.

6. Transcurrido el tiempo, retirar a un papel absorbente para que absorba el resto del agua.

7. Montar el plato con el pan tostado, la tocineta crujiente, el huevo escalfado y la salsa por encima.

