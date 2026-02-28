El secreto detrás de los famosos huevos benedictinos: sigue la receta y consigue un resultado espectacular

Los huevos benedictinos o huevos Benedict como también se conocen, son famosos en el mundo y pueden servirse en cualquier época del año durante el desayuno o la cena.
A pesar de la fama mundial, esta preparación no resulta tan sencilla como muchos pueden imaginar. Si deseas aprender a hacer este brunch como los chefs en el mundo, te compartimos la receta de la web El Mundo.
Sigue al pie de la letra la receta y prepara este plato anglosajón que consiste en dos mitades de muffin inglés, un pan tostado o de otro tipo, generalmente cubiertos con jamón cocido, panceta, huevos escalfados y la popular salsa holandesa, refiere Wikipedia.
¿Cómo se hacen los huevos benedictinos?
Para su elaboración necesitas los siguientes ingredientes:
- Brioche o rebanadas de pan grueso (1 o 2)
- Huevo (1 para el huevo pochado)
- Yemas de huevo a temperatura ambiente (2)
- Mantequilla (125 g)
- Zumo de limón (1 cucharada)
- Embutido: loncha de jamón cocido, jamón serrano o tocineta (al gusto)
- Sal (al gusto)
- Pimienta (al gusto)
- Vinagre (cantidad necesaria)
Preparación
1. Tostar el pan (no usar pan de molde) ya que con todo lo que lleva encima pueden romperse.
2. Derretir en una ollita la mantequilla a fuego lento. Dejar que vaya apareciendo una especie de espuma por la capa superior. Es el suero de la leche que se debe retirar y solo quedarnos con la grasa.
3. Batir dos yemas de huevo, y luego incorporar en forma de hilo la mantequilla y emulsionar con la varilla. Cuando se logre la textura cremosa, agregar el zumo de limón y salpimentar, para lograr la famosa salsa holandesa.
4. Pasar la tocineta por la plancha y reservar.
5. Para hacer el huevo escalfado. Calentar agua con un chorrito de vinagre. Hacer una especie de remolino con una cuchara en el agua y echar el huevo. Dejar cocinar a fuego bajo durante 5 minutos.
6. Transcurrido el tiempo, retirar a un papel absorbente para que absorba el resto del agua.
7. Montar el plato con el pan tostado, la tocineta crujiente, el huevo escalfado y la salsa por encima.
