Experta en salud hormonal explica la importancia de beber agua: ayuda a regular los niveles de cortisol

¿Has escuchado hablar del cortisol? Con seguridad que sí, y es que esta hormona producida y segregada por la corteza suprarrenal, con importantes funciones metabólicas y antiinflamatorias, es también la famosa “hormona del estrés” de la que tanto se habla en redes sociales, charlas entre amigas, padres y representantes, y gremio médico.

¿Qué función tiene el cortisol?

Esta hormona desempeña un papel vital en la salud. “Sinceramente, no podemos vivir sin él”, asegura Anat Ben-Shlomo, endocrinóloga y profesora asociada de medicina en el Cedars-Sinai; refiere National Geographic.

La razón es que “El cortisol permite que el cuerpo regule todo, desde el metabolismo hasta el sueño, pasando por la función inmunitaria y la inflamación, pero podría decirse que es más conocido por ayudar al organismo a responder a las amenazas percibidas, una función que le valió el apodo de "hormona del estrés".”

Los niveles de cortisol altos o demasiado bajos, puede significar que existen problemas de las glándulas suprarrenales o de la glándula pituitaria, señalan los expertos de Medline Plus. Quienes, además, comparten que “Niveles altos de cortisol también pueden ser causados por un tumor que produce cortisol, o por tomar grandes cantidades de ciertos medicamentos corticoides, como prednisona, por un largo tiempo. Y niveles bajos pueden ocurrir si deja de tomar el medicamento de forma repentina. Sin tratamiento, los niveles de cortisol que son demasiado altos o demasiado bajos pueden ser algo muy serio”.

Si crees que tus niveles están muy altos busca ayuda de un profesional de la salud y, además, comienza a beber agua, ya que esto ayuda a regular la hormona.

Isabel Viña, médico especialista en salud hormonal y directora médico-científica de IVB Wellness Lab, compartió con la web Hola que el problema aparece cuando se pierde la cantidad normal de cortisol y en su ciclo se secreción, que sigue un ritmo circadiano, aparece un exceso relativo de la hormona, de manera que todas las funciones que son indispensables se vuelven patológicas.

Para contrarrestarlo, la experta recomienda mantener un estilo de vida saludable, cuidar la alimentación, mantener un descanso adecuado, y realizar ejercicios con regularidad. Incluso, recomienda beber al menos 6 vasos de agua al día como herramienta para regular esta hormona, ya que la deshidratación eleva la producción de cortisol.

