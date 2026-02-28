Horóscopo del 28 de febrero: El silencio evita grandes problemas

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo te brinda esa alternativa positiva de ver en tu interior y saber qué es lo que debes cambiar para lograr convertirte en un mejor ser humano, más espiritual y positivo.

TAURO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

GÉMINIS: Las circunstancias se pueden complicar muchísimo por hablar de más. Te recomiendo más prudencia al expresarte y al decir algunas cosas que no deberías comunicar a los demás. Se activó una poderosa cuadratura negativa con Mercurio retrógrado. El silencio evita grandes problemas. No seas parte de la difusión de chismes. Existe el peligro de verte involucrado en confusiones y malos entendidos. Cuídate de lo que dices.

CÁNCER: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.

LEO: El Universo te coloca una dura prueba y te envía un trígono positivo con Lilith. Esta poderosa energía te lleva a reflexionar fuertemente sobre tu conducta y tu estilo de vida. Tienes que tomar una mejor decisión en la vida. Hay que descubrir que es lo que puedes rectificar para hacer ajustes y generar un cambio importante con mejores resultados. Seguramente en poco tiempo serás otra persona, más equilibrada y feliz.

VIRGO: Los caminos se sienten cerrados, como si el Universo te invitara a detenerte y mirar con nuevos ojos. Lilith en cuadratura con tu signo, revela las sombras que necesitan ser reconocidas. No es castigo, es revelación. Este tránsito te pide revisar tus pasos, cuestionar tus metas y redirigir tu energía hacia propósitos más alineados con tu verdad interior. Lo que antes parecía claro, ahora se disuelve y nace la posibilidad de renacer.

LIBRA: En estos instantes, tienes una oposición con Neptuno. Las circunstancias pudieran complicarse de manera significativa. Tienes que cuidarte de engaños y de situaciones difíciles para evitar males mayores. Durante este mes, no firmes ningún documento ni inicies ninguna sociedad. Cuidado con tu entorno y cuida tus propiedades. Pudieras ser víctima de una estafa. Es mejore estar alerta y cuidar todo lo que tengas de valor.

ESCORPIO: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una de las alineaciones más favorables del cielo. Esta energía te llena de optimismo, fuerza interior y un profundo deseo de avanzar. Bajo esta influencia, cualquier obstáculo puede ser superado con mayor facilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, confiar en tu camino y abrirte a nuevas oportunidades.

SAGITARIO: La armonía de un trígono con Saturno te bendice. Confía en la disciplina que has mantenido, ya que esa será la base de tu prosperidad a largo plazo. No permitas que las dudas del ayer frenen tu ímpetu actual, el Universo respalda cada una de tus ambiciones profundas. Mantén tu mirada en la meta y permite que la satisfacción del deber llene de paz tu hogar y tu corazón.

CAPRICORNIO: No permitas que el desánimo transitorio eclipse tu ambición a largo plazo, pues tu capacidad de resistencia es tu mayor ventaja competitiva. Utiliza la oposición con Júpiter para la introspección y ajustar tus planes y cimentar tus sueños sobre bases mucho más realistas y sólidas. Confía en que, tras superar esta pendiente, alcanzarás una cima que te ofrecerá una perspectiva mucho más clara y gratificante de tu destino.

ACUARIO: Existe una oposición lunar poderosa que causa confusión. Confía en tu capacidad de adaptación para corregir el rumbo sobre la marcha, ya que el destino premia a quienes se atreven a caminar a pesar de sus dudas. Comprender cada elección, independientemente de su resultado, es una lección valiosa que nutre tu intelecto y te ayuda a definir tu verdadero norte.

PISCIS: Te acompaña un poderoso trígono de Júpiter, una de las alineaciones más afortunadas que puedes tener. Siente como esta energía te llena de optimismo, te da una fuerza interior renovada y despierta tu deseo de avanzar. Cualquier obstáculo que enfrentes ahora se puede superar más fácilmente. Confía en tu camino y aprovecha este momento para tomar decisiones importantes y abrirte a las oportunidades que se presenten.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

