Alerta: EEUU ordena a sus ciudadanos resguardarse en México tras caída de "El Mencho"

La representación diplomática de Estados Unidos en México lanzó una advertencia urgente este domingo a raíz de la inestabilidad registrada en múltiples regiones del territorio mexicano.

La medida responde a la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo, que resultó en el fallecimiento del capo, ha provocado una reacción violenta del grupo criminal, incluyendo la quema de vehículos y el cierre de carreteras principales en estados clave como Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León.

El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, felicitó a las fuerzas mexicanas por el abatimiento de “El Mencho”, a quien describió como “uno de los capos de la droga más sangrientos y despiadados”.

Zonas bajo restricción y paralización aérea

La recomendación de "refugio en el lugar" (shelter in place) se extiende especialmente a zonas turísticas y urbanas de Jalisco, como Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala.

Las autoridades consulares instaron a sus ciudadanos a permanecer en sus viviendas o alojamientos hasta nuevo aviso y evitar cualquier desplazamiento innecesario.

Esta situación ya ha tenido repercusiones en el transporte internacional: aerolíneas como Air Canada y United Airlines suspendieron temporalmente sus vuelos hacia Puerto Vallarta debido a la falta de garantías de seguridad en las rutas cercanas al aeropuerto.

Además de Jalisco, la alerta incluye áreas de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León, donde se han reportado enfrentamientos entre fuerzas federales y células delictivas.

El operativo para capturar a Oseguera Cervantes contó con la colaboración de inteligencia del gobierno estadounidense, que consideraba al líder criminal como un objetivo prioritario por el tráfico de fentanilo.

