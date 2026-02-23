Refuerzo de veteranía en Cleveland: Rhys Hoskins llega a los Guardianes

Suscríbete a nuestros canales

Cleveland ha movido ficha para solventar una de sus mayores carencias: la falta de potencia ofensiva. Tras un 2025 complicado con el madero, los Guardianes están a un paso de cerrar la contratación de Rhys Hoskins, quien ya se encuentra en el complejo de Arizona para someterse a los exámenes físicos de rigor. El acuerdo, aunque de ligas menores, representa la apuesta más significativa del club este invierno para elevar el techo de su alineación.

Un bate derecho con historial probado

La llegada de Hoskins responde a una necesidad estadística crítica en el roster dirigido por Stephen Vogt. Actualmente, Cleveland solo cuenta con cuatro bateadores derechos en su nómina de 40 jugadores, lo que los hace vulnerables ante lanzadores zurdos. Hoskins, con 186 jonrones en su carrera y un sólido OPS de .819 tras ocho temporadas entre Filadelfia y Milwaukee, aporta precisamente el equilibrio y la fuerza que el equipo necesita.

El rompecabezas de la primera base

El aterrizaje del veterano impacta directamente en la rotación de los prospectos del club. Aunque Kyle Manzardo se preparó físicamente este invierno para asumir la titularidad en la inicial, Hoskins se perfila ahora como el complemento ideal desde la derecha. Esta dupla permitiría a Vogt gestionar mejor los enfrentamientos según el lanzador abridor, otorgando flexibilidad también en el puesto de bateador designado.

Otros jugadores como CJ Kayfus y David Fry verán sus roles ajustados. Kayfus podría desplazarse hacia las esquinas de los jardines, especialmente si Steven Kwan toma más protagonismo en el jardín central, mientras que Fry mantendrá su perfil de utilidad y tercer receptor. En consecuencia, la organización intenta balancear el desarrollo de sus jóvenes promesas con la seguridad que ofrece un veterano con el historial de Hoskins.

Si logra convencer al cuerpo técnico durante la pretemporada y asegurar su puesto para el 27 de marzo, el contrato de Hoskins se transformaría en un vínculo de 1.5 millones de dólares. Por consiguiente, los Guardianes añaden un seguro de vida a su ofensiva por un precio razonable, esperando que el poder del inicialista sea la chispa que les faltó en la campaña anterior.

