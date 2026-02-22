Inameh prevé altas temperaturas y lluvias dispersas este domingo 22 de febrero

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este domingo 22 de febrero predominarán condiciones de tiempo estable en buena parte del territorio nacional. No obstante, la actividad de los vientos alisios y el calentamiento diurno generarán precipitaciones en zonas específicas del país.
¿Dónde lloverá hoy?
A pesar del cielo despejado en la franja central, se esperan mantos nubosos generadores de lluvias o lloviznas dispersas, especialmente en horas de la mañana y final de la tarde, en las siguientes regiones:
Occidente: Zulia y los Andes (Trujillo, Mérida y Táchira).
Sur: Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba.
Oriente: Delta Amacuro y el este de Miranda.
Calor extremo: termómetros rozan los 39°C
El Inameh advierte que las temperaturas máximas continuarán elevadas, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales.
Zonas más calientes: Los Llanos Centrales y Occidentales (Guárico, Apure, Barinas y Portuguesa) podrían registrar máximas cercanas a los 38°C - 39°C.
Zona Capital: En Caracas se espera una mínima de 16°C durante la madrugada y una máxima que rondará los 27°C.
Andes: Mérida sigue siendo el punto más frío con mínimas de hasta 7°C en zonas montañosas.
Polvo del Sahara y alerta de Incendios
Se mantiene la presencia de concentraciones leves de polvo del Sahara, lo que genera una calima ligera y reduce la visibilidad horizontal en las costas y los llanos. Asimismo, las autoridades mantienen la alerta por el alto riesgo de propagación de incendios forestales en un 70% del país debido a la sequedad de la vegetación y la intensa radiación solar.
