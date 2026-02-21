Atención

Movistar lanza kits para emprendedores: conoce de qué se trata y dónde adquirirlos

Estos kits permiten a los emprendedores contar con tecnología esencial que puede apoyar desde la atención al cliente hasta la gestión de datos, redes sociales y ventas en línea.

Por Jessica Molero
Sabado, 21 de febrero de 2026 a las 12:00 pm
Movistar Venezuela
Foto: Cortesía

Movistar anuncia una nueva opción dirigida a emprendedores que buscan impulsar sus negocios con tecnología accesible y herramientas adaptadas a sus necesidades. 

Con esta iniciativa, la empresa de telecomunicaciones busca facilitar el acceso a dispositivos móviles y accesorios clave que aporten conectividad, productividad y presencia digital para micro y pequeñas empresas en Venezuela.

Qué contiene cada kit de Movistar

  • Kit Emprendedor: incluye un teléfono móvil y un reloj inteligente, ideal para quienes necesitan funcionalidad y movilidad en su día a día.

  • Kit Emprendedor Plus: ofrece un teléfono móvil, un reloj inteligente y audífonos, pensados para quienes requieren herramientas extra para comunicación y productividad remota.

Opciones de financiamiento

Movistar ha fortalecido sus alianzas con plataformas como Weppa y Canguro para facilitar también las formas de pago de estos equipos tecnológicos, ofreciendo financiamiento flexible que ayuda a quienes administran negocios a adquirir tecnología sin pagar el total de inmediato.

 

Dónde adquirir los kits

  • Centros de servicio con atención PyME de Movistar: Visita el buscador oficial de centros en www.movistar.com.ve/pyme para ubicar la tienda más cercana habilitada para atención empresarial.

  • Tiendas Canguro cercanas: Acércate a cualquier tienda de la red de Canguro acreditada para consultar disponibilidad y opciones de financiamiento para estos kits tecnológicos.

