Movistar lanza kits para emprendedores: conoce de qué se trata y dónde adquirirlos

Movistar anuncia una nueva opción dirigida a emprendedores que buscan impulsar sus negocios con tecnología accesible y herramientas adaptadas a sus necesidades.
Con esta iniciativa, la empresa de telecomunicaciones busca facilitar el acceso a dispositivos móviles y accesorios clave que aporten conectividad, productividad y presencia digital para micro y pequeñas empresas en Venezuela.
Qué contiene cada kit de Movistar
-
Kit Emprendedor: incluye un teléfono móvil y un reloj inteligente, ideal para quienes necesitan funcionalidad y movilidad en su día a día.
-
Kit Emprendedor Plus: ofrece un teléfono móvil, un reloj inteligente y audífonos, pensados para quienes requieren herramientas extra para comunicación y productividad remota.
Opciones de financiamiento
Movistar ha fortalecido sus alianzas con plataformas como Weppa y Canguro para facilitar también las formas de pago de estos equipos tecnológicos, ofreciendo financiamiento flexible que ayuda a quienes administran negocios a adquirir tecnología sin pagar el total de inmediato.
Dónde adquirir los kits
-
Centros de servicio con atención PyME de Movistar: Visita el buscador oficial de centros en www.movistar.com.ve/pyme para ubicar la tienda más cercana habilitada para atención empresarial.
-
Tiendas Canguro cercanas: Acércate a cualquier tienda de la red de Canguro acreditada para consultar disponibilidad y opciones de financiamiento para estos kits tecnológicos.
Visita nuestra sección: Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube